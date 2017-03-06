"Бомбила" Песков поставил на уши россиян

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова дала резонансное интервью, в котором рассказала о своем детстве. По словам 19-летней студентки, она помнит, как ее родители "бомбили" по ночам.

Информация о том, что Песков занимался в темное время суток частным извозом, буквально взорвала таблоиды. Что странно, ведь об этом эпизоде из жизни пресс-секретаря несколько лет назад рассказывала его бывшая жена Екатерина в интервью журналу Tatler. То есть сам факт, что Дмитрий "бомбил" по молодости, далеко не новость для его почитателей.

Экс-супруга Пескова, будучи дочкой посла, росла в Анкаре. Когда ей было четырнадцать, в посольстве появился выпускник ИСАА Дмитрий Песков. Между молодыми людьми пробежала искра. Свадьбу сыграли, как только Екатерине исполнилось восемнадцать лет. И было это в середине 90-х. В Москве супруга Пескова поступила на филологический факультет МГУ. Молодожены жили настолько бедно, что по ночам вынуждены были "бомбить". Частным извозом они зарабатывали тридцать пять рублей, а наутро отправлялись на работу и на учебу.

Теперь же о подработке родителей рассказала в свежем интервью дочь Пескова Елизавета. "Наверное, из-за того, что благодаря работе папы наша семья много раз переезжала, я очень быстро адаптируюсь в любом месте", – сообщила светловолосая 19-летняя студентка иностранной бизнес-школы.

По словам Лизы, ей совершенно неважно, где она находится. "Я везде хорошо себя чувствую. Я, как и многие из моего поколения, – человек мира, космополит, и мне смешны вечные обвинения, звучащие в мой адрес, когда говорят, что я должна жить в России. Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег и мама с папой, уложив меня спать, после работы и учебы уезжали "бомбить" по ночам", – цитирует Пескову сайт "Газета.ru".

❤️ Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Ноя 16 2016 в 12:44 PST

Одни пользователи Сети принялись восхищаться трудоспособностью пары и правильными мыслями Елизаветы: "Все правильно говоришь, девочка! Такая молодая и такая мудрая". Другие же обнаружили неувязку в ее словах. Дочь Пескова сказала, что помнит времена, когда он "таксовал". Наследница пресс-секретаря родилась в 1998 году. Первые пару лет своей жизни люди обычно забывают. А в 2000 году Песков был назначен начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации президента. Получается, что "бомбить" уже не мог, потому что не по статусу.

Если верить бывшей жене, то частным извозом они с Дмитрием занимались после свадьбы, а это могло быть в 94-м, 95-и или 96-м годах. Но тогда Елизавета еще не родилась. Так как она может это помнить? Разве что со слов мамы.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Янв 8 2016 в 1:08 PST

Были и другие негативные комментарии. Однако Елизавета нашла способ вежливо пристыдить злопыхателей. Красотка заверила, что ни она, ни ее родители никогда в жизни не испытывали зависти и злости к более успешным или богатым людям. "Главными в нашей семье были дружба, поддержка и любовь. Поэтому сейчас я испытываю жалость к людям, оставляющим злые комментарии в интернете, и пока они не поймут, что зависть не сделает их жизнь лучше, в их жизни ничего не изменится", – считает Елизавета.

Happy Father's Day! I couldn't wish for a better one! | С Днем Отца! Я не могла желать лучшего! ❣ Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Июн 19 2016 в 5:24 PDT

Единственная проблема, с которой Пескова столкнулась при переезде в Париж, – языковой барьер. "Живя и учась среди французов, необходимо говорить на их языке, чтобы по-настоящему понять их и стать одним из них. Вначале мне было очень тяжело привыкнуть к интернатской жизни, так как со мной не общались и издевались из-за моей внешности, – посетовала эффектная блондинка. – Я была полной прыщавой девочкой с большим носом, и меня прозвали Пиноккио. И к тому же я совершенно не говорила ни на одном языке".