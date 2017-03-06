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Шоу-бизнес

Друг Лизы Песковой трагически погиб

Елизавета Пескова. Фото: instagram.com/stpellegrino
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова откровенно рассказала о своей жизни в Париже. Светловолосая красавица до сих помнит друга, который помог ей обжиться в столице Франции. К сожалению, молодой человек трагически погиб.
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В Париже 19-летняя студентка бизнес-школы живет седьмой год. До этого она обитала в столице России, и ей есть с чем сравнивать. "Здесь я успеваю гораздо больше, чем в Москве, несмотря на то что большинство расстояний преодолеваю пешком или на метро и к тому же получаю от этих прогулок большое удовольствие", – призналась Пескова.

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В Париже она осталась жить по миллиону причин. "Любовь к нему мне привил мой лучший друг – сын маминой подруги, который окончил Ecole des Roches и по чьей рекомендации я пошла туда учиться. Он был мне как брат, и именно у него в квартире я жила на выходных", – вспоминает дочь пресс-секретаря президента России.

Молодой человек обожал Францию. "Он много мне рассказывал о ее истории и обычаях, он показал мне, что такое французское art de vivre и французские традиции. Когда он трагически погиб, мама начала снимать мне квартиру, и уже с 15 лет я жила одна", – рассказала самостоятельная Елизавета.

Иногда забываю, что живу в Париже. Проходя по одним и тем же улицам, во многих вещах будучи совершенно разным человеком каждый год, я понимаю, что уже никогда не почувствую себя туристом в этом городе. Для меня это место - просто одна гигантская квартира, в которую хочется приглашать людей, не подозревающих о другой стороне этого города, ничего общего не имеющей с путеводителями и стереотипами! Хочется, чтобы все увидели это место моими глазами...

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)

Больше всего ей нравится, что в Париже небольшие расстояния. "Я могу планировать свой день с легкостью, точно рассчитывая свое время, успевая делать все запланированные дела. В дополнение ко всему здесь идеальный для меня климат. Четыре сезона ярко выражены, и город прекрасен в каждый из них, – цитирует Пескову сайт "Газета.ru". – Холода никогда не длятся более двух недель, на улицах почти всегда сухо и чисто. Обувь можно не протирать месяцами, и хватает ее надолго".

bonjour

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)

Еще одна прелесть Парижа – никто не смотрит косо из-за оригинального наряда. "Мне нравится, что утром я могу выйти в булочную чуть ли не в пижаме и на меня не будут странно смотреть, что в пяти минутах ходьбы, рядом с домом у меня есть все, от спортзала до центров печати. Во Франции очень много интересных красивых исторических мест, в которые можно ездить на выходные, не тратя на дорогу целый день, – перечислила Елизавета. – Для меня Париж – город-спонтанность".

Автор: Елена Алешина6 марта 2017, 13:34
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