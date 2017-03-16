Собчак сообщила о трагедии

Телеведущей приходится бороться с новой страстью. От увиденного она порой сходит с ума.

Платья Ксении Собчак всегда вызывают неоднозначную реакцию. Одни поклонники находят ее стильно и дорого одетой. Другие нередко упрекают в безвкусице и сравнивают ее туалеты с бабушкиными халатиками.

"Я люблю погулять по бутикам, посмотреть цвета, силуэты, – уверяет Собчак. – Ненавижу мерить вещи. Ненавижу переодеваться в этих потных раздевалках. Я ведь люблю еще и вещи раскидывать. Некомфортно. Какие-то люди вечно рядом. Это прям трагедия. Если я не меряю их, значит, редко покупаю. В основном покупки совершаю в Москве, и мне присылают на примерку вещи. Поэтому своим VIP-статусом я пользуюсь. Дома – другое дело: спокойно могу примерить, понять, с чем носить, и выбрать, что нужно. Сами дизайнеры что-то присылают. Напоминает чем-то дары волхвов – иногда не знаешь, что с ними делать".

"В начале нулевых не было лучше мероприятия, чем поехать в Милан на шоппинг с Ульяной Цейтлиной. Мы брали деньги, садились в самолет и реально два дня занимались только шоппингом. Это дико смешно. Вот сейчас бы меня заставили поехать на шоппинг – ни за что", – говорит Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 12 2017 в 2:03 PST

"У меня появилась новая страсть, и я пытаюсь с ней бороться. Я схожу с ума по всяким тумбам и каминам, красивой плитке. После Недели в Милане я поехала в Парму на антикварный развал, и целый день меня было не отцепить от этого занятия. Я купила, например, невероятной красоты консоль, несмотря на то, что ставить мне ее некуда", – цитирует Ксению журнал "ОК!".