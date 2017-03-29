Высоцкая раскрыла сущность Собчак

Психолог Елена Высоцкая раскрыла сущность Ксении Собчак. По мнению женщины, популярная ведущая многое в себе удерживает.

Не секрет, что рисунки многое говорят о личности человека, который его создал .Поэтому журналисты обратились к арт-терапевту и семейному психологу Елене Высоцкой, чтобы та прокомментировала творчество известных личностей. В частности, репортеры предложили эксперту оценить рисунок Ксении Собчак, когда популярная телеведущая приняла участие в благотворительной акции осенью прошлого года. Тогда скандально известная блондинка разукрасила... чайник.

Для чистоты эксперимента репортеры не только имени художника не сообщили психологу, но даже пола. "Это женщина. Возможно, какое-то медийное лицо. Внешне спокойная натура, старающаяся придерживаться рамок и правил, но с ярким внутренним миром, с бушующими страстями. Терпеливая, но, когда терпению приходит конец, может быть агрессивна или же подчеркнуто холодна, дистанцируясь от оппонентов. Многое в себе удерживает – тревожность, депрессивность, внутренние конфликты", – цитирует вердикт Высоцкой сайт "Комсомольская правда".

Кстати, на том же мероприятии отметился и супруг Ксении, актер Максим Виторган. Поэтому журналисты попросили специалиста раскрыть сущность и артиста. "Думаю, это мужчина. Сложно сказать, кто он по профессии. Это может быть как бизнесмен, так и актер. К рисованию подошел достаточно формально, но в процессе увлекся. Это закрытая личность с преобладанием логического мышления. Он очень свободолюбивый человек, стремящийся к независимости. А еще для него важна демонстрация своего интеллектуального уровня", – оценила характер Виторгана по его рисунку психолог.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 16 2016 в 12:27 PDT

Впрочем, эксперт не настаивает на том, что говорит "истину в последней инстанции". Она предупредила: "Рисунки могут помочь лучше понять личность художника. Но все же стоит понимать: это по большому счету отражение состояния человека именно в момент рисования. Проанализировав один рисунок, понять личность целиком, конечно же, невозможно".