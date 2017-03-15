Сильно похудевший Виторган обнажился вслед за Собчак

Несколько месяцев назад Ксения Собчак снялась голой для обложки глянцевого журнала, а теперь обнажился и ее супруг Максим Виторган. Пользователи Сети охотно обсуждают фигуру севшего на диету актера.

Раньше злопыхатели в интернете частенько критиковали формы Максима и даже называли его упитанными. Как-то раз Собчак обмолвилась, что не любит полных людей, после этого ее стали упрекать, мол, кто бы говорил, ведь мужа раскормила, не тростиночка он.

Внезапно Виторган всерьез увлекся спортом и теперь регулярно показывает в Instagram, какие сложные упражнения выполняет в тренажерном зале. Эти занятия популярный артист называет кругами ада.

"Две недели каждодневных тренировок,– посетовал однажды в микроблоге Максим. – Придется быть красивым и здоровым. Да, я тряпка;-)))".

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Мар 6 2017 в 8:26 PST

Помимо фитнеса Виторган еще стал бегать на природе и заниматься скандинавской ходьбой (с палками, напоминающими лыжные, в руках). Теперь восхищенные энтузиазмом Максима подписчики отмечают, что он становится все стройнее и стройнее.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Фев 17 2017 в 1:38 PST

Заметив, что не зря старался, актер поспешил похвастаться в соцсетях своим новым телом, которое может вызвать зависть у многих мужчин и восхищение у женщин. На снимке видно, как полностью обнаженный Максим прикрывает срам промо-пакетом.

Из рекламного сообщения, которым Виторган сопроводил провокационное фото, становится ясно, что он не только занимается спортом, но и ведет здоровый образ жизни. Артист старается употреблять исключительно здоровую и полезную пищу.

Подписчики завалили раскрепостившегося Виторгана комплиментами. "Аполлон!👍👏", Максим, все не зря: и детокс туры и трени в спортзале, браво! Отличный результат 👏🏼", "Так держать 👍 главное не перекачаться 😊", – похвалили супруга Ксении Собчак комментаторы, которых артист своим примером вдохновил на подвиги в спортзале.

Напомним, жена Максима, еще будучи на сносях, полностью обнажилась для обложки журнала Tatler. Такой откровенности от скрытной Ксении не ждал никто. Снявшись, в чем мать родила, Собчак ответила всем, кто утверждал, что у нее накладной живот. Теперь сомнений не осталось: суррогатная мать – это лишь домыслы злопыхателей.

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Ноя 10 2016 в 5:24 PST

Журналистка очень уж хотела оставить самые приятные воспоминания о своем интересном положении, поэтому смело обнажилась для декабрьской обложки Tatler. Снимок сделан наподобие знаменитой фотосессии глубоко беременной Деми Мур для издания Vanity Fair. Ксения не только повторила позу актрисы, но и надела кольцо на средний палец, как это сделала звезда Голливуда.

