Сильно похудевший Виторган обнажился вслед за Собчак
Раньше злопыхатели в интернете частенько критиковали формы Максима и даже называли его упитанными. Как-то раз Собчак обмолвилась, что не любит полных людей, после этого ее стали упрекать, мол, кто бы говорил, ведь мужа раскормила, не тростиночка он.
Внезапно Виторган всерьез увлекся спортом и теперь регулярно показывает в Instagram, какие сложные упражнения выполняет в тренажерном зале. Эти занятия популярный артист называет кругами ада.
"Две недели каждодневных тренировок,– посетовал однажды в микроблоге Максим. – Придется быть красивым и здоровым. Да, я тряпка;-)))".
Помимо фитнеса Виторган еще стал бегать на природе и заниматься скандинавской ходьбой (с палками, напоминающими лыжные, в руках). Теперь восхищенные энтузиазмом Максима подписчики отмечают, что он становится все стройнее и стройнее.
Заметив, что не зря старался, актер поспешил похвастаться в соцсетях своим новым телом, которое может вызвать зависть у многих мужчин и восхищение у женщин. На снимке видно, как полностью обнаженный Максим прикрывает срам промо-пакетом.
Из рекламного сообщения, которым Виторган сопроводил провокационное фото, становится ясно, что он не только занимается спортом, но и ведет здоровый образ жизни. Артист старается употреблять исключительно здоровую и полезную пищу.
Подписчики завалили раскрепостившегося Виторгана комплиментами. "Аполлон!👍👏", Максим, все не зря: и детокс туры и трени в спортзале, браво! Отличный результат 👏🏼", "Так держать 👍 главное не перекачаться 😊", – похвалили супруга Ксении Собчак комментаторы, которых артист своим примером вдохновил на подвиги в спортзале.
Напомним, жена Максима, еще будучи на сносях, полностью обнажилась для обложки журнала Tatler. Такой откровенности от скрытной Ксении не ждал никто. Снявшись, в чем мать родила, Собчак ответила всем, кто утверждал, что у нее накладной живот. Теперь сомнений не осталось: суррогатная мать – это лишь домыслы злопыхателей.
Журналистка очень уж хотела оставить самые приятные воспоминания о своем интересном положении, поэтому смело обнажилась для декабрьской обложки Tatler. Снимок сделан наподобие знаменитой фотосессии глубоко беременной Деми Мур для издания Vanity Fair. Ксения не только повторила позу актрисы, но и надела кольцо на средний палец, как это сделала звезда Голливуда.
Молодая мать осталась с ребенком на руках и без денег
Новость о разрыве красивой пары стала шоком для поклонников
Певице назначили курс длительного лечения
Девушка покоряет безбрежные просторы Сети благодаря эффектным фото