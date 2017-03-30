Изменивший внешность Нагиев произвел фурор

Изменивший внешность Дмитрий Нагиев произвел фурор среди своих поклонников. Фанаты буквально не узнали российского артиста.

Дмитрий Нагиев не только успешный актер и шоумен, но и мастер перевоплощений. До сих пор артисту вспоминают его неподражаемую роль – прапорщика Задова. Да и сам Нагиев уже как мем благодаря своей лысине и солнцезащитным очкам. Тем не менее, Дмитрию еще есть куда стремиться, о чем он сам намекнул фанатам. Нагиев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с контактными линзами коричневого цвета, некоторой порослью на голове и седыми усами.

"С виду богатырь, а в душе кокетка. Нас 4,4 млн. Загадываем желание. Чтобы сбылось – можно съесть смартфон", – со свойственным ему чувством юмора подписал свежую публикацию Дмитрий. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на фотографию. Фанаты буквально не узнали своего кумира и пришли в неописуемый восторг.

"Диман красава, лучший актер😊😆", "Ааа))) сразу в голове Гоголевские сказки))", "Интересно это у Дмитрия парик 😐", "Вид отпад", "Шериф 😂", "Уххх...Седина то уже в бороде !", "Почти Тарас Бульбааа. Типаж! 👍📺💯", "Да, соглана похож на Тараса Бульбу", "Ха! Прикольненько))", "Хороший образ!", "Зачетный дядька))))", "Супер!! 😍😍😍😗😗😗", "Вау!!!!", "Прикольно", "Классный!", "Я думал, что более брутальным быть уже невозможно. А тут, вон как получается. Дмитрий, мое почтение и уважение! Неоспоримый мастер перевоплощения!" – осыпали комплиментами Нагиева подписчики.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Мар 30 2017 в 1:12 PDT

Ранее шоумен дал очень пронзительное и откровенное интервью о личной жизни. Как и любой другой мужчина, Дмитрий Нагиев мечтает любить всю жизнь одну женщину. Однако все меняется, события вносят свои коррективы. Главное, считает актер, нельзя, чтобы любовь превратилась в привычку. "Если началось – спасай, как можешь. Не получилось – спасайся, как можешь. Без любви все бессмысленно. Привычка – это не чувство", – уверен Дмитрий.