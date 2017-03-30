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Шоу-бизнес

Зрители сбежали с концерта Гулькиной

Наталья Гулькина. Фото: GLOBAL LOOK press
Певица Наталия Гулькина оказалась в эпицентре серьезного землетрясения. Во время ее концерта в Усть-Камчатске гости ощутили мощные подземные толчки.
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Землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло в акватории Тихого океана. Жители Усть-Камчатска ощутили толчки силой до 5 баллов. Объявлена угроза цунами.

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Певица призналась, что происходящее в этот момент в концертном зале напоминало кадры голливудского блокбастера: здание ходило ходуном, сыпалась побелка, качались люстры. Зрители в панике выбегали на улицу.

"Когда мы начали петь песню "Часы", я отвернулась взять реквизит – часы, поворачиваюсь и вижу такую картину: люди с криками "Ой! Ай!" выбегают из зала, – рассказала Наталия изданию Dni.Ru. – Включили яркий свет, звукорежиссер выключил весь звук, и тут меня позвал мой директор: "Уходи со сцены, землетрясение!" Над нами висели огромные софиты, они раскачивались, как колокола на башне. Было очень страшно, если бы они упали, то от нас бы ничего не осталось… Мы бросились в сторону гримерки – напуганные, в абсолютном шоке и недоумении".

Некоторые зрители оставались на своих местах, другие выбежали из зала. Через несколько минут толчки прекратились, и артистка продолжила выступление. "Публика меня ждала, я просто не могла их подвести, даже несмотря на разбушевавшуюся стихию!" – объяснила Наталия.

Гулькина призналась, что во время гастролей экстремальных моментов было предостаточно. "Отсутствие дорог и цивилизации, отсутствие интернета и возможности делиться с вами новостями! – обратилась она в Instagram к поклонникам. – Край света – иначе не назовешь! Тур успешно завершен, через несколько часов вылетаем в Москву!"

Автор: Любовь Порываева30 марта 2017, 12:31

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