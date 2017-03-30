Юлия Снигирь заработала психологическую травму в США

Юлия Снигирь, которая вместе с Брюсом Уиллисом снялась в картине "Крепкий орешек – 5", рассказала, почему не осталась в США. Актриса призналась, что жила в постоянном стрессе.

"По большому счету это была пустая трата времени – в чужом городе, с чужими людьми. Я не хотела ни с кем дружить, не ходила на вечеринки. Это был постоянный стресс, ежесекундный", – заявила Юлия Снигирь.

Актриса провела в США целый год, но поняла, что не хотела бы там жить, уже через месяц. "Я ежедневно преодолевала какие-то психологические препятствия, – уточнила она. – Например, еду на велосипеде (машину я там не водила) – мне звонит агент и говорит, что у него срочное дело. А из-за уличного шума я ничего не слышу, плюс кто-то случайно толкает меня, из велосипеда что-то вываливается... Потом я понимаю, что уехала в другую сторону и не знаю, как вернуться обратно. Вот из такого хаоса и состояла моя жизнь".

Вернуться на родину Снигирь решила буквально в одночасье. "Незадолго до этого у меня были пробы в фильм об убийстве Кеннеди – на роль его жены. Мне сказали, что я понравилась продюсеру Ридли Скотту, просили не уезжать даже за черту города, чтобы я была в постоянном доступе, – цитирует Юлию "Теленеделя". – Но я поняла, что все, точка. Позвонила агенту прямо из аэропорта и сказала, что сажусь в самолет. Он подумал, что это такая ностальгия, что я, конечно, скоро вернусь".

Коллеги и друзья часто спрашивают артистку, когда она приедет в Лос-Анджелес, но таких планов у Снигирь нет. "Видимо, была такая сильная психологическая травма", – пояснила звезда "Крепкого орешка – 5".