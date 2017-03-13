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Шоу-бизнес

Собчак взяла 3-месячного сына в бассейн

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Ксения Собчак взяла трехмесячного сына Платона в бассейн. Видео с малышом в главной роли вызвало умиление у пользователей интернета.
прочитано 13545 раз

Видеозаписью с участием маленького Платона поделился супруг Ксении Собчак, актер Максим Виторган. Заплыв сына он назвал "тренировкой". На ролике, который Виторган опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram, Платон запечатлен плескающимся в воде. При этом малыша держат у поверхности воды чьи-то руки. Как предположили поклонники, Платону помогает сама Ксения, известная любительница бассейна.

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Подписчики Максима немедленно все разом умилились и рассыпались в комплиментах. "Будущий Олимпийский чемпион!!! Будет круче Алксандра Попова", "Какая прелесть😊👍", "Это лучшее видео что можно придумать...молодцы...и малыша показали..спасибо👍👍👍💕💓было интересно", "Милота 😍", "Класс 😻", "Парень хоть куда 😄😄😄", "Пятки замечательные))", "Какой пухляк. самый сладкий возраст😊", "Аааа, Труселя!)))", "Плавки 💣", "Лапусеныш 😘" – высказали свое мнение фанаты.

Отметим, что Ксения Собчак регулярно посещала бассейн, будучи беременной. Периодически она публиковала фотографии и видео своих водных процедур. Так, по обыкновению, телеведущая старалась скрыть округлившийся живот. Но некоторые поклонники умудрились в прозрачной воде бассейна разглядеть очертания ее фигуры. "Лучшее утро у бегемота начинается "на водах", – с известной долей самоиронии написала Собчак в подписи к снимку. – ...С тренером Машенькой. Так стремительно плыву, что она не успевает меня догнать".

Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке Горки-8. Телеведущая и ее муж Максим Виторган назвали сына Платоном.

Автор: Наталья Аряева13 марта 2017, 13:05
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