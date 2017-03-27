Ведущая "Первого" об особенной дочке: Мы научились быть счастливыми
У Ольги Ушаковой подрастают дочери-погодки Дарья и Ксения. Популярная телеведущая не скрывает, что старшей девочке поставили диагноз "аутизм". "К сожалению, сколько бы ты ни прочитал об этом, сколько бы ни слышал, когда такое вдруг случается в твоей семье, это всегда шок. И от момента постановки диагноза до полного принятия ситуации и своего ребенка каждый родитель всё равно пройдет все стадии: непонимание, отрицание, злость, метания..." – призналась Ушакова.
Телеведущая попыталась дать совет тем, кто столкнулся с аналогичными жизненными трудностями. "Самое главное, что я могу посоветовать в этой ситуации, – это не закрываться, не прятаться. Вокруг найдутся тысячи людей, которые уже прошли через это, они могут помочь и словом, и делом. В первую очередь нужно осознать, что понятие "нормальность" очень относительное. Мы часто говорим: "Вот, мы не сможем жить нормальной жизнью..."Это не так! Для меня абсолютно нормально всё, что происходит в нашей семье. Это наша норма, нравится она кому-то или нет. Мы адаптировались ко всем особенностям и научились быть счастливыми", – цитирует Ольгу Ушакову газета "Аргументы и факты".
В деле воспитания детей телеведущая придерживается той точки зрения, что детей следует любить и уважать. "Но, конечно, воспитание детей – это первоочередная задача родителей. Другое дело, что подразумевать под словом "воспитание". Кто-то ассоциирует его едва ли не с армейскими законами, ремнём и сложной схемой наказаний и поощрений. Я считаю, что воспитывать нужно своим примером. В наших силах привить правильные привычки, культуру, любовь к чтению или музыке, если это то, что естественным образом культивируется в вашем доме. Все это без всяких усилий ребенок впитает с раннего детства. Хотите, чтобы ваш ребенок стал лучше, – начните с себя", – отметила ведущая.
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