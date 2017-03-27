Топалов заговорил о причинах развода

Бывший солист группы Smash!! Влад Топалов снялся в провокационном клипе на песню с говорящим названием "Достало". Любопытно, что ролик появился вскоре после новости о расставании Влада с дочерью миллионера Ксенией Данилиной.

По сюжету, герой Топалова живет с девушкой, которая уже давно его раздражает. Она ходит по дому с полотенцем на голове, не стесняется делать в присутствии возлюбленного маски для лица, убирает квартиру в наушниках. Герой Влада в это время сидит на диване и поет о том, как его все достало. Возможно, ролик основан на реальных событиях и расставание самого артиста с дочерью миллионера связано с теми же причинами.

"Ты не будешь жечь мне нервы ни за что и никогда. Я поставлю точку первым – и гудбай навсегда. К черту лайки в "Инстаграме", поездки к твоей маме. Бегу, спасаясь, как от огня. К черту шопинги и клубы, на полпортрета губы. Все к черту, ты достала меня", – эмоционально поет Топалов.

Позже исполнитель опубликовал в микроблоге еще одно видео, в котором поблагодарил поклонников за внимание к его новому клипу. Артист пожелал подписчикам легкой трудовой недели, однако внимательные фанаты заметили, что их любимец выглядит несколько хмурым. "Какой-то сердитый ты, Влад. А песня – огонь", – отметили фанаты.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) Мар 27 2017 в 4:30 PDT

Напомним, недавно стало известно о том, что Топалов подал на развод с 28-летней дочерью миллионера Ксенией Данилиной. Несколько недель назад молодые люди перестали носить обручальные кольца. В окружении артиста утверждают, что супруги уже давно не живут вместе.

Влад и Ксения поженились в сентябре 2015 года. Церемония бракосочетания прошла в Кутузовском ЗАГСе Москвы.