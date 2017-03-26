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Шукшина попала в центр беспорядков в Лондоне

Мария Шукшина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Известная российская актриса Мария Шукшина оказалась в центре беспорядков в Лондоне. Из-за трагических событий в столице Великобритании у звезды возникли проблемы со связью.
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О необычном инциденте Шукшина рассказала в социальной сети Instagram. Актриса рассказала, что протестующие помешали ей спать.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

"Опять меня разбудили в мой выходной. Причем, каждый раз я невольно становлюсь активным участником Лондонских событий", – заявила она. Актриса добавила, что протестующие скандировали лозунги против выхода Великобритании из Евросоюза. "Никогда не думала, что буду в эпицентре общественной жизни", – добавила Шукшина.

Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria)

Актриса добавила, что после нападения террориста в Лондоне в городе начались проблемы со связью. "Целыми днями летают вертолеты и глушат связь. Wi-fi работает еле-еле. Часами не могу отправить смски", – пожаловалась актриса.

Напомним, Шукшина временно переехала в Лондон ради работы. Звезду российского кино позвали сниматься в сериале телекомпании "Би-би-си". Предположительно, командировка звезды продлится до апреля 2017 года.

Автор: Евгений Мышко26 марта 2017, 12:30
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