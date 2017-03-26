Шукшина попала в центр беспорядков в Лондоне

Известная российская актриса Мария Шукшина оказалась в центре беспорядков в Лондоне. Из-за трагических событий в столице Великобритании у звезды возникли проблемы со связью.

О необычном инциденте Шукшина рассказала в социальной сети Instagram. Актриса рассказала, что протестующие помешали ей спать.

"Опять меня разбудили в мой выходной. Причем, каждый раз я невольно становлюсь активным участником Лондонских событий", – заявила она. Актриса добавила, что протестующие скандировали лозунги против выхода Великобритании из Евросоюза. "Никогда не думала, что буду в эпицентре общественной жизни", – добавила Шукшина.

Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) Мар 25 2017 в 6:55 PDT

Актриса добавила, что после нападения террориста в Лондоне в городе начались проблемы со связью. "Целыми днями летают вертолеты и глушат связь. Wi-fi работает еле-еле. Часами не могу отправить смски", – пожаловалась актриса.

Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) Мар 19 2017 в 8:09 PDT

Напомним, Шукшина временно переехала в Лондон ради работы. Звезду российского кино позвали сниматься в сериале телекомпании "Би-би-си". Предположительно, командировка звезды продлится до апреля 2017 года.