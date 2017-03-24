Максакова заговорила после убийства мужа

Певица Мария Максакова впервые после убийства супруга, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вышла на связь с журналистами. Судьба сбежавшей артистки сейчас волнует всю страну, но до этого момента она хранила молчание.

Сотрудникам передачи "Прямой эфир" удалось связаться с Максаковой через СМС. "Забудьте обо мне, Ксения", – ответила она сотруднице ток-шоу.

"Как вы думаете, что стоит за этими словам?" – поинтересовался ведущий Борис Корчевников у участников передачи. "Жуткая боль", – ответила подруга Марии, радиоведущая Алла Довлатова.

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что Мария сможет, если захочет, продолжить работу преподавателем песенного искусства в Российской академии музыки имени Гнесиных. Корчевников напомнил об этом и призвал Максакову вернуться на родину.

Также во время ток-шоу выяснилось, что мать Марии Людмила Максакова была вынуждена забрать из Суворовского училища ее сына от предыдущего брака, так как боялась, что он может пострадать из-за травли.

Напомним, 23 марта в центре Киева застрелили мужа Марии Дениса Вороненкова. Его охранник и убийца были ранены и попали в больницу. Позже киллер скончался на операционном столе.

На Украину Денис и Мария переехали в конце 2016 года. В России экс-депутат обвинялся в фальсификации сведений Единого госреестра юридических лиц и мошенничестве.