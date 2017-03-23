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Скандал с Самойловой влетит "Первому каналу" в копеечку

Константин Эрнст. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Говорят, скандал, поднявшийся после того, как СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, влетит генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту в копеечку. Эксперты оценивают ущерб от отказа транслировать "Евровидение" в миллионы.

Продолжение: Юлии Самойловой разрешили спеть на "Евровидении"
прочитано 15405 раз

Помощник руководителя направления СМИ рекламного агентства Medor Екатерина Проплетова проанализировала ситуацию, которая образовалась после скандального запрета Юлии Самойловой на въезд на Украину. По мнению женщины, решение отказаться от трансляции "Евровидения" обойдется "Первому каналу" в весьма кругленькую сумму. Также в рекламной индустрии опасаются, что крупные убытки понесут и остальные каналы из-за оттока зрителей в интернет, сообщает "Говорит Москва". Проплетова добавила, что если бы каналы все же согласились показывать конкурс, то потеряли бы зрителей отдельных возрастных категорий.

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Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

Однако академик Российской академии рекламы Вячеслав Черняховский придерживается другой точки зрения. Он призвал дождаться официального заявления Константина Эрнста об ущербе, потому что он представит позицию не только канала, но и государства как владельца контрольного пакета акций.

К слову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно неудачным решение СБУ отказать Юлии Самойловой во въезде на Украину. "Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс. Наверное, это наносит удар по престижу "Евровидения". Мы знаем, что представители "Евровидения" выразили сожаление в связи с этим решением. Мы также считаем это решение чрезвычайно неудачным", – цитирует Дмитрия Пескова Life.ru.

Ранее в эфире "России 24" сообщалось, что ни один российский телеканал не будет транслировать "Евровидение" из-за того, что накануне Служба безопасности Украины запретила представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой въезд сроком на три года.

Автор: Наталья Аряева23 марта 2017, 12:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

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