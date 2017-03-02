Рудковская и Тимати сплясали лезгинку в гостях у Кадырова

На модном дефиле в Грозном собралась вся светская Москва. Размаху удивились даже звезды.

Восемнадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова и директор модного дома Firdaws Айшат представила в Грозном свою первую коллекцию женской одежды. Гостями показа стали телеведущие Ольга Бузова, Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова, Алена Водонаева, редактор Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко, актриса Анна Хилькевич, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле и другие знаменитости.



Вниманию бомонда было представлено три десятка вечерних нарядов в стиле этно, в которых сочетаются молодежная мода и элементы национального колорита. Как сообщает РИА Новости, вся одежда изготовлена из бархата, шифона, шелка, французского кружева и украшена полудрагоценными камнями. Кроме того, модный дом, который Айшат Кадырова возглавила в 2016 году, презентовал парфюмерную композицию и детскую коллекцию.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Мар 1 2017 в 8:19 PST

Во что обошлось это мероприятие, трудно представить. Однако о его размахе можно судить по фотографиям и видеороликам, которые присутствовавшие там звезды опубликовали в соцсетях. Поражают и интерьеры, и наряды, и обилие золота, и публика.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Фев 28 2017 в 11:27 PST

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 1 2017 в 6:40 PST

Публикация от SB (@a030aa) Мар 1 2017 в 7:22 PST

Апофеозом праздника стала лезгинка. Яна Рудковская, очевидно, участвовавшая в организации дефиле, станцевала ее с рэпером Тимати.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Мар 1 2017 в 11:36 PST