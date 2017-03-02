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Рудковская и Тимати сплясали лезгинку в гостях у Кадырова

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
На модном дефиле в Грозном собралась вся светская Москва. Размаху удивились даже звезды.
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Восемнадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова и директор модного дома Firdaws Айшат представила в Грозном свою первую коллекцию женской одежды. Гостями показа стали телеведущие Ольга Бузова, Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова, Алена Водонаева, редактор Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко, актриса Анна Хилькевич, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле и другие знаменитости.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Вниманию бомонда было представлено три десятка вечерних нарядов в стиле этно, в которых сочетаются молодежная мода и элементы национального колорита. Как сообщает РИА Новости, вся одежда изготовлена из бархата, шифона, шелка, французского кружева и украшена полудрагоценными камнями. Кроме того, модный дом, который Айшат Кадырова возглавила в 2016 году, презентовал парфюмерную композицию и детскую коллекцию. 

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Во что обошлось это мероприятие, трудно представить. Однако о его размахе можно судить по фотографиям и видеороликам, которые присутствовавшие там звезды опубликовали в соцсетях. Поражают и интерьеры, и наряды, и обилие золота, и публика.

Публикация от SB (@a030aa)

Апофеозом праздника стала лезгинка. Яна Рудковская, очевидно, участвовавшая в организации дефиле, станцевала ее с рэпером Тимати.

Так был положен конец их многолетней вражде, о чем продюсер тут же и сообщила: "Только в первый день весны, только на чеченский земле и только Рамзан Ахматович может невозможное сделать возможным и помирить две стихии – Яну и Тиму".

Автор: Феликс Грозданов2 марта 2017, 00:40
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