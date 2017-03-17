"Разлучница" Джоли и Питта родила второго ребенка

Иностранные СМИ сообщили радостную новость: французская актриса Марион Котийяр во второй раз стала мамой. И хоть репортеры называли звезду разлучницей Джоли и Питта, отцом ребенка стал Гийом Кане.

По информации журнала People, 41-летняя мама и ее малышка чувствуют себя прекрасно. Девочка появилась на свет еще в прошлую пятницу, но журналисты узнали об этом только сейчас. Марион и ее возлюбленный Гийом – настоящие профи по части конспирации.

Осведомленные источники из близкого окружения пары по секрету сообщили акулам пера, что новорожденную назвали Луизой. У пары уже есть сын – Марсель Кане, который родился в мае 2011 года.

В свое время Гийом защитил Марион от нападок, когда ее обвинили в разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта. Красавца-француза до глубины души возмутило, что его благоверную репортеры провозгласили любовницей голливудского секс-символа.

Едва стало известно о разводе Джоли и Питта, как иностранные журналисты назвали разлучницей Марион, с которой Брэд изображал любовь в фильме "Союзники". Мол, слишком уж страстно они предавались любви во время интимных сцен. И еще была информация, что партнеры якобы заигрывали друг с другом на съемках, а Анджелина потом устраивала мужу сцены ревности.



Новость о беременности Котийяр и вовсе взорвала передовицы. Сплетники утверждали, что именно Питт – отец будущего малыша. Многочисленные фанаты Бранджелины забросали угрозами и оскорблениями Марион.

Ситуация настолько обострилась, что сожителю актрисы Гийому Кане пришлось высказаться. Актер и режиссер заявил, что папа будущего ребенка – он, и попросил больше не вмешивать Котийяр в семейные разборки Анджелины и Брэда. Марион тоже опровергла все слухи.