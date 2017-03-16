Виктория Дайнеко высказалась о своей госпитализации

СМИ сообщили, что популярная певица Виктория Дайнеко попала в больницу с острой болью. Однако исполнительница сообщила в Instagram, что она здорова и гуляет по супермаркету.

По информации СМИ, в данный момент 29-летняя выпускница "Фабрики звезд" находится в одной из московских частных клиник. Якобы Дайнеко пожаловалась медикам на острую боль. Еще у нее были проблемы с дыханием.

Специалисты обследовали артистку и нашли у нее серьезное воспалительное заболевание, сообщает сайт Life.ru. Правда, вездесущим папарацци пока не удалось выяснить, какое именно. Репортеры утверждают, что Виктория находится в стационаре. Врачи назначили ей долгосрочный курс лечения.

И вот тут начинается самое интересное: едва новости о госпитализации звезды появились в Сети, как она опубликовала в Instagram видео с опровержением.

"Wtf ребята. Оборвали мне все телефоны. Жива здорова, пою песни. Спасибо конечно что переживаете, у меня все ок", – заверила подписчиков Дайнеко, гуляющая по магазину.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Мар 16 2017 в 8:24 PDT

"Я не знаю, что происходит с фантазией у некоторых журналистов, которые зачем-то разместили непонятную про меня новость. Спасибо всем, кто беспокоится, все хорошо. Гуляю по супермаркету, наслаждаюсь жизнью, чего и всем желаю", – сказала Виктория и послала воздушный поцелуй.

К слову, ранее исполнительница уже жаловалась на нездоровье. В 2012 году ей даже пришлось ехать в Германию. Дайнеко обратилась к европейцам за квалифицированной медицинской помощью по поводу своей аллергии. Артистка решила пройти курс лечения у мюнхенских врачей.

"Очень хочется, чтобы немецкие врачи смогли хоть как-то облегчить мою аллергию, если не вылечить ее насовсем", – поделилась своими надеждами с фанатами Виктория.

Отметим, что аллергия, которой страдает артистка, довольно серьезна. Например, девушка не выносит запаха табачного дыма. А несколько лет назад, на Российской неделе моды после нанесения визажистами макияжа у исполнительницы начались проблемы с глазом, которые были вызваны аллергической реакцией или инфекцией. Но тогда артистка предпочла лечиться самостоятельно, обратившись за советами не к специалистам, а к друзьям.