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Шоу-бизнес

Пришедшая в себя Шульгина публично извинилась

Анна Шульгина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Анна Шульгина обратилась к своим поклонникам. Пришедшая в себя дочь певицы Валерии публично попросила прощения, отметив, что полдня лежала "в отключке".
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Анна Шульгина порядком напугала своих многочисленных подписчиков, близких и друзей, когда вдруг перестала отвечать на звонки, а на своей официальной страничке в социальной сети Instagram призналась, что ей было плохо. Затем популярная исполнительница публично извинилась.

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"Простите всех, кого заставила побеспокоиться! я не всегда в состоянии ответить на ваши звонки. просто никогда не вытворяйте такой фигни", – обратилась к подписчикам Анна Шульгина. Подробностями наследница певицы Валерии пообещала поделиться во время трансляции. Однако с оговоркой, что если будет "в состоянии".

"Хорошее дело может откликнуться тебе не в пользу. Вот полдня лежу в отключке в полной темноте. Встать не могу. Проснулась от того,что люди звонят, а я ничего не помню . и так по кругу. надеюсь, сегодняшняя ночь закончится дома а не в больничке . Нет сил на дальнейший пост завтра расскажу", – оставила более чем интригующую подпись к фотографии, на которой запечатлено окно и интерьер комнаты в темноте, Анна Шульгина.

Одним из первых оставил встревоженный комментарий под публикацией Анны продюсер Иосиф Пригожин. "Что за фигня ?" – спросил Пригожин у Шульгиной. Остальные подписчики также засыпали Анну вопросами.

Интересно, что предыдущая публикация, выложенная артисткой буквально за несколько часов до интригующей фотографии, не дала для фанатов поводов для беспокойства. На видеозаписи Анна Шульгина запечатлена сидящей в автомобиле и поющей в объектив. "Вы тоже начинаете записывать видеопослания и всякие идиотские смски опаздывающей подруге? Конечно же, надеясь на то, что либо она быстрее придет либо сойдет с ума от твоего террора😂💋 " – с юмором написала Шульгина.

Автор: Наталья Аряева13 февраля 2017, 14:43
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