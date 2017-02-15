Фриске напугала жутким пророческим фото

Наталья Фриске напугала пользователей Сети, показав им пророческое фото Жанны. На снимке исполнительница позирует фотографам, а сзади нее отчетливо видны крест и могильная плита.

В тот день, когда был сделан мистический снимок, с размахом отмечали день рождения Жанны. Она вышла на балкон, чтобы сделать красивый кадр на фоне города. Певица потрясающе красива и, судя по выражению лица, счастлива. Дело было в 2009 году, задолго до трагедии.

Если отвести глаза от блистательной Жанны, то можно заметить сзади нее крепления балкона, выглядящие как крест. Большое черное здание сзади отдаленно напоминает ту плиту, которая сейчас стоит на могиле у экс-солистки "Блестящих".

Этим наблюдением сестра Фриске Наталья поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

"Завтра будет 1.8 как твое сердечко перестало биться...все еще не понимаю того, что тебя нет..(( фото 2009 года, твой день рождения... распечатала маме эту фотографию, чтобы она поставила Ее в рамку, а мама заметила что на заднем плане крест и могильная плита.... почти также как на кладбище щас... 😞", – не без содрогания подметила Наталья.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Фев 14 2017 в 11:20 PST

Комментаторы подтвердили, что от фото действительно кровь стынет в жилах. Многие расценили это как знак. "А ведь правду говорят: " жизнь посылает нам знаки и их нужно уметь распознавать и читать", "Действительно, взглянув сразу на фото даже не всматриваясь увидела эти знаки, словно могила, а Жанна памятник", "Как пророчество😞", "Да, действительно, отчетливо видно, как будто крест и плита. Удивительно даже", "Я тоже сначала увидела плиту и крест!", "И платье с прической как на памятнике", – не скрывают своего суеверного страха пользователи Сети.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Фев 1 2017 в 2:02 PST

К слову, статуя Жанны Фриске на ее могиле, расположенной на Николо-Архангельском кладбище, вызывает много споров. Фанаты обругали скульптуру, заявив, что монумент совершенно не похож на покойную певицу.

Скульптура размером 170 см представляет собой фигуру певицы. Рядом с монументом стоит плита из черного камня, где, помимо имени певицы дат рождения и смерти, выбиты слова из хита Жанны "А на море белый песок": "Буду очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко".

В Интернете немедленно отреагировали на изображение памятника Фриске, фотография которого получила большое распространение. По мнению большинства фанатов, скульптура совсем не похожа на Жанну.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Окт 8 2015 в 2:26 PDT

Недовольным фанатам ответила младшая сестра Жанны Фриске Наталья. Она объяснила, что причина в "непохожести" материал, из которого сделан памятник певице. "друзья мои, во-первых, фото всегда искажает...во-вторых бронза никогда не передаст 100 % сходства.... в-третьих, все привыкли видеть Ее с улыбкой, макияжем и тд..... когда увидите в живую, поймете что похожа..." – написала Наталья Фриске.