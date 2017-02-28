Фриске бьются за каждую копейку
Во время заседания судья предложил родителям Фриске внести всю требуемую истцами сумму на счет управления судебного департамента Москвы, чтобы не затягивать процесс. Если экспертиза установит, что средства все-таки были потрачены незаконно, их спишут со счета. В противном случае вернут ответчику, то есть родственникам артистки.
"Если вам нужно три-пять минут, чтобы связаться с вашими клиентами по телефону и уточнить, будут ли средства внесены на счет, мы вам их предоставим", – обратился судья к адвокатам семьи Фриске. Те в ответ попросили отложить рассмотрение дела.
Юристы Русфонда, в свою очередь, заявили, что деньги якобы были переведены на другой счет, а потом обналичены. Причем сделано это было в иностранной валюте, хотя зрители Первого канала делали перечисления в благотворительный фонд в рублях. Представители организации ходатайствовали, чтобы суду предоставили информацию о движении денежных средств по счетам певицы. "Эти сведения составляют банковскую тайну, и получить их самостоятельно мы не можем", – объяснили они судье.
"Это же не значит, что деньги сняли и растратили! – возразила адвокат семьи Фриске. – Может быть, они как раз были использованы для оплаты лечения. У Жанны было такое состояние, что она не могла сама бегать и снимать". По словам юриста, предоставлять суду информацию о счетах певицы было бы нецелесообразно.
В итоге ходатайство Русфонда было удовлетворено. Суду будет предоставлена выписка о движении средств в банке. Кроме того, у родных Жанны запросили все документы, подтверждающие оплату ее лечения в российских и зарубежных клиниках.
Напомним, певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от опухоли головного мозга. Певица боролась со страшной болезнью два года.
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