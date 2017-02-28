Фриске бьются за каждую копейку

Перовский суд Москвы начал рассмотрение иска Русфонда к родителям певицы Жанны Фриске. Представители благотворительной организации утверждают, что на лечение артистки была потрачена лишь часть общей суммы в 25 миллионов рублей, собранной зрителями "Первого канала". Русфонд потребовал установить судьбу оставшихся средств, но соответствующие документы им так и не были предоставлены – адвокаты родных певицы попросили в суде отсрочку.

Во время заседания судья предложил родителям Фриске внести всю требуемую истцами сумму на счет управления судебного департамента Москвы, чтобы не затягивать процесс. Если экспертиза установит, что средства все-таки были потрачены незаконно, их спишут со счета. В противном случае вернут ответчику, то есть родственникам артистки.

"Если вам нужно три-пять минут, чтобы связаться с вашими клиентами по телефону и уточнить, будут ли средства внесены на счет, мы вам их предоставим", – обратился судья к адвокатам семьи Фриске. Те в ответ попросили отложить рассмотрение дела.

Юристы Русфонда, в свою очередь, заявили, что деньги якобы были переведены на другой счет, а потом обналичены. Причем сделано это было в иностранной валюте, хотя зрители Первого канала делали перечисления в благотворительный фонд в рублях. Представители организации ходатайствовали, чтобы суду предоставили информацию о движении денежных средств по счетам певицы. "Эти сведения составляют банковскую тайну, и получить их самостоятельно мы не можем", – объяснили они судье.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Окт 8 2015 в 2:26 PDT

"Это же не значит, что деньги сняли и растратили! – возразила адвокат семьи Фриске. – Может быть, они как раз были использованы для оплаты лечения. У Жанны было такое состояние, что она не могла сама бегать и снимать". По словам юриста, предоставлять суду информацию о счетах певицы было бы нецелесообразно.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Авг 27 2016 в 11:44 PDT

В итоге ходатайство Русфонда было удовлетворено. Суду будет предоставлена выписка о движении средств в банке. Кроме того, у родных Жанны запросили все документы, подтверждающие оплату ее лечения в российских и зарубежных клиниках.

Напомним, певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от опухоли головного мозга. Певица боролась со страшной болезнью два года.