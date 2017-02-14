Супруг Ксении Собчак Максим Виторган объявил о своем уходе в тень. Актер, которому журналистка родила сына, решил на какое-то время спрятаться от любопытных глаз.

В откровенном интервью Максим поделился своими планами на обозримое будущее. "Сейчас у меня есть два больших рекламных контракта, которые позволяют мне в течение полугода при желании отказываться от каких-то предложений. Я решил этим моментом воспользоваться", – сообщил 44-летний артист.

Преданным поклонницам Виторгана сильно волноваться не стоит. "Это совершенно не означает, что я зарекся эти полгода сниматься. Но для того, чтобы сделать некоторую перезагрузку, я пришел к выводу, что надо на какое-то время спрятаться. Зритель пропажи не заметит, – уверен актер. – Потому что в прошлом году я наснимался с три короба. И эти фильмы как раз должны выйти. Так что мое исчезновение носит очень условный характер".

Сейчас любящий отец всего себя отдает крошке-сыну Платону. "Я каждый раз смотрю на него и не очень понимаю, зачем мне вообще уезжать из дома. В силу, видимо, каких-то возрастных изменений это совсем другие ощущения, не такие, как были с моими старшими детьми", – признался муж Ксении Собчак.

Чуть свет уж на ногах,и я у ваших ног!❤❤❤ Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 14 2017 в 12:39 PST

Виторган стал таким сентиментальным, что не хочет отрываться от своего долгожданного отпрыска ни на минуту. "Обмывание пяточек" – кажется, так называется пьянка по поводу рождения ребенка – я устроил только спустя две-три недели после рождения Платона. И то только под диким давлением друзей – они меня стыдили, – рассказал артист. – А когда родился Даня, я помню, что уже на следующий день в ресторане с друзьями отмечал это радостное событие. Сейчас же все время убеждаешь себя уйти. Он еще такой какой-то удачный чувак: спокойный, внимательный, рассудительный. С ним интересно проводить время".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 12 2017 в 1:15 PST

Разговор зашел и о Собчак. В браке с Максимом Ксения поменялась. "Она стала мягче, спокойнее... Я просто не очень понимаю, как мне самому это оценивать – в связи со мной произошли эти изменения или нет. Но изменения видны, и, наверное, со стороны виднее. Пусть люди судят... Ксения – человек деятельный, берется за все с энтузиазмом, и с ней, конечно, особо рядом не расслабишься. Я изо всех сил стараюсь долежать свое на диване, но в какой-то момент самому становится неловко и думаешь: "Ну что же это я, надо что-то делать". Но все это исключительно опосредованно", – заверил Виторган.

4 года назад я стала официально счастливым человеком. Спасибо мой самый чудесный человек на свете! И за сегодня, и за все другие дни..! Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 1 2017 в 2:07 PST

За несколько лет он привык к темпераменту супруги. "Моя жена – человек крайне яркий, всесторонний, хватающийся за все подряд. Если бы меня это пугало, я бы уже кончился, – цитирует Максима сайт Psychologies.ru. – Я знаю себе цену, я вижу, как Ксения ко мне относится. Она не принимает ни одного важного решения без меня: ни на бытовом уровне, ни в работе. В этом смысле у нас полная гармония. Это всем со стороны кажется: "Бедный, как он там?"