Больной Билан лишился волос

Певец Дима Билан опубликовал в микроблоге достаточно провокационное фото. Артист, видимо, устав от слухов о серьезной болезни... побрился наголо.

На снимках певец запечатлен в стильном сером костюме. Задумчивый исполнитель поглаживает обритую голову. "Ничего себе!", "Зачем?!", "Все, отписка прямо сейчас", – незамедлительно отреагировали поклонники.

Кое-кто раскритиковал исполнителя за неподходящую, по их мнению, прическу. "Зачем, Дима?! Получился городской бамбук", "Это не твое. Ну правда. Такая прича была стильная и красивая. А тут на те. А-ля Нагиев. Верните все как было! Срочно", – написали фолловеры.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 11 2017 в 1:46 PST

Поклонники еще несколько месяцев заметили, что с их любимцем не все в порядке. Дима сильно похудел и стал выглядеть изможденным. Позже выяснилось, что у него межпозвоночная грыжа. "В последнее время у меня были адские боли. Немели пальцы рук – я не мог делать элементарные вещи... Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ – препараты не действовали. Мануальщик нашел у меня даже не три, а пять грыж в позвоночнике", – признался артист.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 11 2017 в 2:33 PST

Как писали Dni.Ru, Билан был номинирован на звание "Певец года" на церемонии "Звуковая дорожка МК", но не смог приехать за наградой. "Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем", – рассказал Дима во время сеанса видеосвязи с концертным залом.

