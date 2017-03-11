Больной Билан лишился волос
На снимках певец запечатлен в стильном сером костюме. Задумчивый исполнитель поглаживает обритую голову. "Ничего себе!", "Зачем?!", "Все, отписка прямо сейчас", – незамедлительно отреагировали поклонники.
Кое-кто раскритиковал исполнителя за неподходящую, по их мнению, прическу. "Зачем, Дима?! Получился городской бамбук", "Это не твое. Ну правда. Такая прича была стильная и красивая. А тут на те. А-ля Нагиев. Верните все как было! Срочно", – написали фолловеры.
Поклонники еще несколько месяцев заметили, что с их любимцем не все в порядке. Дима сильно похудел и стал выглядеть изможденным. Позже выяснилось, что у него межпозвоночная грыжа. "В последнее время у меня были адские боли. Немели пальцы рук – я не мог делать элементарные вещи... Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ – препараты не действовали. Мануальщик нашел у меня даже не три, а пять грыж в позвоночнике", – признался артист.
Как писали Dni.Ru, Билан был номинирован на звание "Певец года" на церемонии "Звуковая дорожка МК", но не смог приехать за наградой. "Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем", – рассказал Дима во время сеанса видеосвязи с концертным залом.
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