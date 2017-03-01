Отец Фриске: В этом деле многое неясно

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир высказался о предложении принять обеспечительные меры – перевести на счет суда более 21 миллиона рублей. Мужчина заявил, что они не обязаны это делать, потому что в этом деле "многое неясно".

Журналисты связались с Владимиром Фриске, чтобы получить комментарий относительно предложения суда принять обеспечительные меры – внести на депозит суда более 21 миллиона рублей на две недели. Однако адвокаты Фриске отклонили это предложение.

"Мы не обязаны это делать. В этом деле многое неясно. И я не понимаю, почему сюда вмешался Русфонд, который выступал всего лишь посредником. Мы бы и без него собрали деньги на лечение Жанны. Что случилось в итоге? На счет Русфонда было перечислено 70 миллионов рублей. Жанне перевели только 25 миллионов рублей из этой суммы, и то это произошло через год! В течение всего этого времени мы возили ее по клиникам за свои деньги. По факту средства попали к ней на карту в тот период, когда ее отправили умирать и дочь находилась в крайне тяжелом состоянии… Конечно, мы надеялись до последнего и верили в чудо. Но что я хочу сказать… Это были деньги Жанны. А вот что стало с оставшимися 45 миллионами рублей я не знаю. Дело запутанное. Процессы будут длиться еще минимум полгода", – цитирует Владимира Фриске Starhit.

Отметим, что если экспертиза установит, что средства все-таки были потрачены незаконно, их спишут со счета. В противном случае вернут ответчику, то есть родственникам артистки. Ранее юристы Русфонда заявили, что деньги якобы были переведены на другой счет, а потом обналичены. Причем сделано это было в иностранной валюте, хотя зрители "Первого канала" делали перечисления в благотворительный фонд в рублях. Представители организации ходатайствовали, чтобы суду предоставили информацию о движении денежных средств по счетам певицы. "Эти сведения составляют банковскую тайну, и получить их самостоятельно мы не можем", – объяснили они судье.

"Это же не значит, что деньги сняли и растратили! – возразила адвокат семьи Фриске. – Может быть, они как раз были использованы для оплаты лечения. У Жанны было такое состояние, что она не могла сама бегать и снимать". По словам юриста, предоставлять суду информацию о счетах певицы было бы нецелесообразно.

Однако ходатайство Русфонда было удовлетворено. Суду будет предоставлена выписка о движении средств в банке. Кроме того, у родных Жанны запросили все документы, подтверждающие оплату ее лечения в российских и зарубежных клиниках.

Напомним, 13 января стало известно, что Перовский суд города Москвы принял исковое заявление "Русфонда", в котором благотворительная организация потребовала, чтобы семья Жанны Фриске отчиталась за собранные на лечение певицы деньги.

Общая сумма пожертвований составила 69,2 миллиона рублей. По желанию Жанны 32,6 миллиона были отправлены на оплату лечения девяти онкобольных детей. Российское законодательство не позволяет благотворительным фондам дольше года держать на своих банковских счетах целевые пожертвования. Поэтому деньги для продолжения лечения – оставшиеся 25 миллионов – были переведены на личный банковский счет певицы по договору с ней

