У Малышевой сдали нервы на передаче

Россияне молятся за здоровье Корчевникова Онкобольная певица обратилась к Путину Кто содержит Глюк'Ozу Летучая рассказала о ребенке Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Больной Хворостовский держится из последних сил
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
партнеры
Четверг 9 февраля
Лента новостей
15:02
На Украине избили Лещенко (видео)
15:02
Одинокая британка 4 года имитировала отношения в соцсетях
14:45
Бизнес должен стать ответственным
14:36
Почему американцы путают украинцев с корейцами
14:30
Куда отправиться в день всех влюбленных
14:25
Ученые доказали умственное превосходство первенцев
14:23
Учительницу арестовали за кувырки без трусов перед классом
14:12
Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова
14:10
Напуганные поляки решили мириться с Россией
13:54
Значение имени Любовь
13:47
Студенты назвали лучшие вузы России
13:45
Молодежь выбирает секс вместо первого свидания
13:32
На АЭС во Франции прогремел взрыв
13:27
Гонщица Багдасарян проигнорировала заседание суда
13:25
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
13:17
Звезда латиноамериканской сцены готовит подарок россиянам
13:14
Собутыльники покалечили москвича битой и молотком
13:14
Как президенты борются с недосыпом
12:52
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
12:46
Как Google наплевал на законы Германии
12:40
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России
12:21
"Фаворитка Путина" станет новым президентом Франции
12:13
Тимошенко обидело "туалетное рандеву" с Трампом
12:12
Мнение: Mazda 6 – роскошь и стиль в гражданском сегменте
12:02
В России отменят горящие туры
12:01
Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
11:37
Онкобольная певица попросила у Путина защиты от миллионера
11:32
Гиви похоронят рядом с другом Моторолой
11:32
Из Bentley московского банкира украли портфель за 200 тысяч
11:30
Пластинина после свадьбы с бизнесменом сообщила о пополнении
11:24
"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
11:12
Из храма на севере Москвы украли сейф и украшения
10:50
Нобелевку делят между Путиным и Трампом
10:45
В московской столовой избили и ограбили мужчину
10:41
Кто содержит певицу Глюк'Ozу
10:40
У России появилась новая военная угроза
10:30
В Подмосковье жертвами крупного ДТП стали три человека
10:28
Погода принесет страдания москвичам
10:22
Оскорбивший Путина ведущий оказался подлецом
10:15
Елена Летучая рассказала о ребенке
10:08
Юный житель Москвы упал с 23-го этажа и погиб
10:07
У отлучившейся в магазин москвички похитили бойцовую собаку
09:48
Уборщик метро за год заработал 16 миллионов рублей
09:45
В центре Москвы автомобиль Минобороны столкнулся с такси
09:38
Мэр города в Иркутской области задержан на рабочем месте
09:28
Меркель с отрезанной головой в руках взорвала Сеть
09:28
17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
09:21
Столичное жилье может резко упасть в цене
09:12
Женщина покормила грудью поросенка во время интервью (видео)
09:11
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
08:38
Пелагея обратилась к врачу с адской болью
08:38
Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме
08:33
С самолетом Трампа случилось ЧП
08:30
Кара-Мурза-младший вышел из комы
08:18
Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
08:10
Смертельное ДТП с участием 12 авто парализовало МКАД
07:47
В шахте лифта московского ТЦ найдено тело
00:24
Солнцев отругал девушек "Дома-2"
22:08
Шоу "Битва экстрасенсов" отметили в День науки
22:04
Подробности нападения украинского дизайнера на юную москвичку
21:57
Мускулистая Барби делает жим лежа и приседает со штангой (фото)
21:35
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
21:23
В Дании подсчитали убытки от толстых граждан
21:16
Двуликий Янус американских санкций
21:04
Жительнице Кировской области выдали кредит под 2379%
20:58
Составлен список покупок по продовольственным карточкам
20:44
Что приватизируют в Москве за три года
20:33
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
20:15
Дэнни Бойл раскрыл сюжет сиквела "На игле"
20:07
Стальные нервы Путина восхитили россиян (видео)
19:33
Загадка гибели Пушкина в отечественном кино
19:28
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
19:26
Рабочий напал сам на себя с ножом из страха перед женой
19:08
Жительница Апатитов потеряла аппетит из-за лапы крысы в хлебе
18:52
У "Моны Лизы" нашли сифилис
18:48
В Москве пассажир убил таксиста в едущей машине
18:33
Мужчины надели корсеты и платья
18:20
Необычные таланты известных политиков
18:15
В Испании мать сделала путану из русской девочки
18:09
Что нужно знать про карточки на еду
17:46
Огненное облако убийцы Гиви
17:36
Российским звездам угрожают убийством вымогатели
17:27
Ляшко с матом скатился с лестницы Рады (видео)
17:12
Какая трава может спасти от рака мозга
17:05
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
17:05
Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского
17:00
Навальный вновь получил срок
16:56
Шойгу и Пиманов сняли кино
16:54
Россия готовит новое потрясение для Лукашенко
16:50
Долги перед гуковскими шахтерами погасят к июлю
16:49
После отставки заместителя Ройзман вспомнил про расстрелы
16:46
Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым
16:38
Студент получил гвоздь в череп во время драки в Москве
16:33
Онкобольная певица о скандале с миллионером: Он меня убивает!
16:21
Лысый из Brazzers призвал россиян бороться за порно
16:17
В Германии оставили Тюмень без чемпионата мира
16:05
Путин отметил вклад молодых ученых
15:54
Бессрочная приватизация жилья пойдет на пользу обществу
15:50
Кабаева лишила Тимати волос
15:48
Дума намерена контролировать перераспределение бюджета

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым
Дмитрий Шепелев станет новым ведущим "Прямого эфира"
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
Страшные кадры с места убийства Гиви
Россия готовит новое потрясение для Лукашенко
Шоу-бизнес

У Малышевой сдали нервы на передаче

Елена Малышева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
У Елены Малышевой сдали нервы на передаче. Заслуженный медик хотела ударить микрофоном ведущего.
прочитано 5372 раза

В очередном выпуске передачи "Время покажет" была затронута актуальная и весьма щекотливая тема относительно решения учеными Российской академии наук (РАН)  признать гомеопатию лженаукой и утверждающим, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ не имеет научных оснований.

ПО ТЕМЕ

Малышева поставила Алибасову неутешительный диагноз

Елена Малышева проверяется на рак

Американский миллиардер озолотил Елену Малышеву

 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

В качестве сторонницы такого решения на передаче выступала ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово" Елена Малышева. Заслуженный медик по традиции провела опыт, в котором объяснила суть гомеопатических средств, сообщив, что людям продают "память воды и сахар", и заявила, что на народе просто наживаются.

"Нефтяные магнаты, производители алкоголя, покончите с собой! Такой маржи, такой прибыли нельзя получить ни на чем!.. Либо это заблуждение, либо это открытое мошенничество…" – заявила Малышева. При этом Елена старалась переговорить оппонентов, пытаясь объяснить свою точку зрения.

С мнением Малышевой не согласился ведущей передачи "Первая студия" Артем Шейнин. Он привел историю из собственной жизни. Когда его ребенку было два года, они с супругой упустили, что у малыша болело ухо. Поздно спохватившись, они отправились в очень хорошую клинику, ребенка осмотрел замечательный врач. Он сказал, что сможет восстановить слух у малыша только на 80 процентов. После необходимого лечения их попросили подождать полгода.

Это время Шейнин водил сына к человеку, который лечил ребенка гомеопатическими средствами. Потом малыша показали тому же доктору, и тот очень удивился, когда оказалось, что у ребенка 100-процентный слух. В заключение Шейнин поставил вопрос, в чем эффективность тех людей, кто не мог измерить эффективность гомеопатии, и признался, что ему не хочется, чтобы создавались проблемы тем людям, которые реально помогли ему и другим людям. А еще Артем перекрестился и сказал: "Когда люди крестятся, никто не может замерить эффективность этого жеста. Но помогает".

Малышева вступила в полемику с ним. Она вспомнила 12 детей, умерших от гриппа и принимавших гомеопатические средства. Шейнин ответил ей, сказав, что сотни людей умирают от обычных таблеток. Далее в дискуссию вступило еще несколько человек. Малышева попыталась всех перекричать: "Ну дайте я отвечу! Вы сказали, что не будете говорить, остановитесь!" – "Вы обещали, что дадите поговорить другим, Елена Васильевна. Еще никто не смог ничего сказать" – "Ну послушайте, стойте. Сегодня личный опыт человека ничтожен" – "А вы нам сегодня показывали не личный опыт? Это был фокус-покус, который мы должны были принять на веру".

Тут у Малышевой сдали нервы. "Я его сейчас стукну!" – заявила Елена и направилась к Артему Шейнину. Ей наперерез кинулся ведущий передачи. Он остановил Малышеву. Та попросила, чтобы Шейнин замолчал, напомнив ему, что они работают на одном канале. Артем объяснил, что до этого Елена никому не давала и слова вставить. Ведущий внес ясность, что у них ток-шоу и все имеют права слова без очереди.

Автор: Олег Райцин9 февраля 2017, 13:02

комментарии

Политика

Чем известен погибший лидер ополченцев Донбасса
Маккейн устроил Трампу истерику из-за Кара-Мурзы
Украина сплясала на костях убитого Гиви
Шойгу и Пиманов сняли кино

Шоу-бизнес

После развода Буланова показала фото с другим мужчиной
Интимные проблемы Анны Калашниковой
Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка
Миллионер извинился перед онкобольной певицей за травлю

Проишествия

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
Собака изуродовала москвичку и ее подругу

Lifestyle

Куда отправиться в день всех влюбленных
Звезда латиноамериканской сцены готовит подарок россиянам
В России отменят горящие туры
Дэнни Бойл раскрыл сюжет сиквела "На игле"
Шоу-бизнес

Директор о состоянии здоровья Корчевникова

Представитель ведущего прокомментировал его уход из ток-шоу "Прямой эфир"
Шоу-бизнес

Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка

Актриса Евгения Брик откровенно о личной жизни
Спорт

Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова

Выяснились новые подробности гибели известного украинского вратаря
Политика

На Украине избили Лещенко (видео)

Инцидент произошел в стенах Верховной рады

Гороскоп

Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Фоторепортажи

17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
Мужчины надели корсеты и платья
Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
Как после пластики менялась Вера Алентова

Спорт

"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи

Регионы

Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
Меркель родила козлу Тимуру первенца
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru