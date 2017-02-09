У Малышевой сдали нервы на передаче

У Елены Малышевой сдали нервы на передаче. Заслуженный медик хотела ударить микрофоном ведущего.

В очередном выпуске передачи "Время покажет" была затронута актуальная и весьма щекотливая тема относительно решения учеными Российской академии наук (РАН) признать гомеопатию лженаукой и утверждающим, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ не имеет научных оснований.

В качестве сторонницы такого решения на передаче выступала ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово" Елена Малышева. Заслуженный медик по традиции провела опыт, в котором объяснила суть гомеопатических средств, сообщив, что людям продают "память воды и сахар", и заявила, что на народе просто наживаются.

"Нефтяные магнаты, производители алкоголя, покончите с собой! Такой маржи, такой прибыли нельзя получить ни на чем!.. Либо это заблуждение, либо это открытое мошенничество…" – заявила Малышева. При этом Елена старалась переговорить оппонентов, пытаясь объяснить свою точку зрения.

С мнением Малышевой не согласился ведущей передачи "Первая студия" Артем Шейнин. Он привел историю из собственной жизни. Когда его ребенку было два года, они с супругой упустили, что у малыша болело ухо. Поздно спохватившись, они отправились в очень хорошую клинику, ребенка осмотрел замечательный врач. Он сказал, что сможет восстановить слух у малыша только на 80 процентов. После необходимого лечения их попросили подождать полгода.

Это время Шейнин водил сына к человеку, который лечил ребенка гомеопатическими средствами. Потом малыша показали тому же доктору, и тот очень удивился, когда оказалось, что у ребенка 100-процентный слух. В заключение Шейнин поставил вопрос, в чем эффективность тех людей, кто не мог измерить эффективность гомеопатии, и признался, что ему не хочется, чтобы создавались проблемы тем людям, которые реально помогли ему и другим людям. А еще Артем перекрестился и сказал: "Когда люди крестятся, никто не может замерить эффективность этого жеста. Но помогает".

Малышева вступила в полемику с ним. Она вспомнила 12 детей, умерших от гриппа и принимавших гомеопатические средства. Шейнин ответил ей, сказав, что сотни людей умирают от обычных таблеток. Далее в дискуссию вступило еще несколько человек. Малышева попыталась всех перекричать: "Ну дайте я отвечу! Вы сказали, что не будете говорить, остановитесь!" – "Вы обещали, что дадите поговорить другим, Елена Васильевна. Еще никто не смог ничего сказать" – "Ну послушайте, стойте. Сегодня личный опыт человека ничтожен" – "А вы нам сегодня показывали не личный опыт? Это был фокус-покус, который мы должны были принять на веру".

Тут у Малышевой сдали нервы. "Я его сейчас стукну!" – заявила Елена и направилась к Артему Шейнину. Ей наперерез кинулся ведущий передачи. Он остановил Малышеву. Та попросила, чтобы Шейнин замолчал, напомнив ему, что они работают на одном канале. Артем объяснил, что до этого Елена никому не давала и слова вставить. Ведущий внес ясность, что у них ток-шоу и все имеют права слова без очереди.