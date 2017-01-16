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Малышева поставила Алибасову неутешительный диагноз
По всей видимости, Бари Алибасов стал очередным звездным гостем передачи Елены Малышевой. Продюсер группы "На-На" опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен вместе с телеведущей.
"Елена Малышева ставит безнадежный диагноз: "Тупее не бывает"..." – сообщил в подписи к изображению Алибасов. Многочисленные подписчики с юмором отнеслись к публикации Бари. Более того, в своих комментариях они прошлись по самой Малышевой.
"Пусть сама себя в начале вылечит........А вы Бари меньше слушайте врачей ,а то залечат им дай только повод))))", "И тебя вылечат... и меня вылечат... короче всех вылечат ... 😂😂😂", "Хорошо что такой диагноз, а не отрезала что нибудь жизнеобходимое", "С таким чувством юмора тупым быть не можно 😂😂😂", "Ну по крайней мере ухудшения точно не будет 😹", "и это норма" 😆😆👍", "Я думаю это она о своем диагнозе 😂😂😂", "Это она себе поставила? Судя по взгляду Бари", – иронично высказались о публикации Алибасова его подписчики.
Отметим, что сама Малышева внимательно следит не только за здоровьем посторонних людей. но и за собственным. В наступившем году, как призналась главный телеврач страны, она планирует открыть медицинский центр.
Пока же обходится советами и помощью родственников. "В нашей семье уже поколения прекрасных врачей. Конечно, мы достаточно грамотны, чтобы большинство решений принимать самостоятельно. А если родственников не хватает, идем к друзьям-докторам", – рассказала Малышева. Кроме того, летом во время отдыха она всегда проходит полное медицинское обследование.
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