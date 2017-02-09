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Кто содержит певицу Глюк'Ozу
Оказывается, исполнительницу содержит супруг – бизнесмен Александр Чистяков. Именно он заботится о благополучии поющей жены и двух маленьких дочек – девятилетней Лиды и пятилетней Веры.
"Все серьезные траты – дом, обеспечение семьи – лежат на супруге. Он у меня большой молодец! – с нежностью говорит об Александре Глюк'Ozа. – Какие-то очень дорогие вещи мне также покупает Чистяков".
Однако Наталья с юных лет привыкла трудиться под крылом у продюсера Макса Фадеева. "Чувствую себя независимой девушкой, потому что у меня есть свои деньги, своя зарплата и я могу в любой момент потратить любую сумму, – отметила успешная артистка. – Самое главное – я могу делать ему подарки на те деньги, что заработала сама".
Чистякова-Ионова знает, что дарить мужу-бизнесмену, у которого и так все есть. "Для него главное – семья, и я использую эту тему, подключаю творчество. Например, заказывала запонки с отпечатками пальцев наших дочек. Было еще панно из наших семейных фотографий. А недавно подарила точную копию себя, сделанную на 3D-принтере, чтобы он мог поставить ее у себя в офисе. В общем, люблю всякие сентиментальные вещи", – призналась любящая жена.
Наталья с радостью принимает помощь мужа и в вопросах, касающихся ее карьеры. "Конечно, Глюк’oZа и до замужества была успешным проектом, но без Чистякова я не стала бы звездой сейчас. Благодаря ему случилось второе рождение в моей творческой жизни. Это нормально. Я считаю, что любимые люди должны друг друга дополнять, развивать, делать лучше, – цитирует мудрую певицу сайт "Телепрограмма". – Если люди видят со стороны, что Чистяков многое делает для меня, это даже комплимент".
Приехала и не хотела уезжать! Красота, богатство и, главное, уют твоего невероятного дома захватывают!!!! И, конечно, наши встречи ещё с самого детства всегда давали мне спокойствие и направление, куда двигаться дальше!! С тобой это не страшно, хоть я уже и повзрослела �� ....люблю ❤ #Repost @fadeevmaxim with @repostapp ・・・ Приехала в гости моя любимая девочка Глю! Соскучился по ней! Не виделись уже 2 месяца. Страшно сказать, но я ее забрал в свой ПЦ когда ей было 14 лет. А сегодня у неё уже двое чудесных дочек. Люблю тебя, Натуля.
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