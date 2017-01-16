Обнажившуюся Глюк`Ozу поймали на обмане

Популярную певицу Глюк`Ozу, обнажившую свои прелести на пляже, поймали на обмане. Пользователи Сети и акулы пера посчитали, что звезда переусердствовала, обрабатывая свои ягодицы в фотошопе.

Исполнительница поделилась красивыми снимками с пляжа. На одном памятном фото Наталья Чистякова-Ионова позирует в обнимку с мужем. Однако надолго глаз комментаторов на мускулистом торсе Александра не зацепился. Больше 400 тысяч сообщений подписчики певицы посвятили ее подозрительным ягодицам.

Даже невооруженным глазом видно, что в "зоне кардашьян" у Глюк`Ozы не все гладко. Что-то явно пошло не так, когда она обрабатывала изображение своей пятой точки в приложении. Сложно не заметить специфические разводы на фото. Остается только один вопрос – что пыталась сделать Наталья со своими внушающими восхищение достоинствами. Уж не увеличить ли? По крайней мере, это самая популярная версия у глумящихся над Чистяковой-Ионовой пользователей интернета.

"Ну типа Ким 😹😂😹", "Я очень разочарован отфотошопленной опой Глюкозы", "Ну зачем над попой поиздевались-то?😫 неужели своя – плохая", "Ахахаа опа с нимбом )😆", "Дааа. С попой перебор. Своя точно лучше...", "Ахахаххпхаха БЕЗПАЛЕВА", "За попой фотошоп", "Что то у кого то задымилось 🙊", "В толковом словаре на против "Бог фотошопа" должна быть прикреплена фотка глюкозы", "Блин,у меня со зрением не очень, но даже я вижу фотошопе на заднице😂Ну не умеешь,не берись😀", "когда хочется *опу чуть больше чем она есть", "А нее самая, самая, самая отфотошопленая *ОПА", "Отфотопопили", – бьются в истерике сетевые остряки.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Янв 13 2017 в 4:07 PST

Хотя у красотки есть защитники. Мало, но есть. "Господи , вы с ума что ли все посходили ? Столько негатива. Даже если фотошоп , какая вам разница ? Не нравится – не смотрите. Все сейчас себе фотки фотошопят , а те , кто говорят , что нет ни капли ретуши , врут. Угомонитесь уже", – призвал к порядку возбужденных комментаторов фанат Глюк`Ozы.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Янв 13 2017 в 8:55 PST

Оценив масштабы бедствия, Наталья поспешила обнародовать еще несколько снимков своей гордости в разных ракурсах, чтобы доказать злопыхателям, что ягодицы у нее свои, натуральные. "Не дает вам моя "опа" покоя))) Как бы кому-то ни хотелось, но она настоящая", – заверила исполнительница, подставившая свой "кардашьян" под лучи жаркого вьетнамского солнца.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Янв 13 2017 в 6:15 PST

Однако и тут нашлись недоверчивые критики, поэтому Глюк`Ozе пришлось выложить видео-доказательство. Как известно, когда ягодицы изображены в движении, сложно их как-либо обработать в фотошопе. "#опа #опа #опа #опапа #фотошопработает", – дразнит народ раскованная певица.