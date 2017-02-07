Малежик о "симпатичных вечерах" с Пугачевой

После этого певца не подпускают к Примадонне. А он очень хотел бы позвать ее на свой юбилейный концерт в Кремле.

Вечеслав Малежик познакомился с Аллой Пугачевой в середине 70-х, в бытность сотрудничества обоих с ВИА "Веселые ребята". "Три месяца с ней поработали, – рассказал певец. – И она даже хотела спеть мою песню "Свет мой ясный". Долгое время тогда говорила: "Ты ее никому не отдавай", и я лет 20 эту песню честно берег. А потом, когда уже практически не оставалось шансов "выдать ее замуж", спел с Катей Семеновой".

С тех пор они почти не общаются. "Аллу я давно не видел и не очень хорошо представляю, как можно с ней нынче дружить. Во всяком случае, ее статус настолько высок, что на этот танец под названием "дружба", наверное, приглашать должна она. Несмотря на то, что я мужского пола. Но поскольку она мне не звонит, я ее и не тревожу. Пробовал как-то пригласить на свой юбилейный концерт... И не для того, чтобы подружиться с ней, не для того, чтобы ее красиво выхватила телекамера и она вышла с громадным букетом на сцену. Пригласил просто как старинную приятельницу, с которой когда-то мы провели вместе несколько симпатичных вечеров. Но я не смог дозвониться до Пугачевой. Меня просто к ней не подпустили. На самом деле я не сильно расстроился. Ну что делать – не судьба", – вздыхает Малежик.

Пугачева, кстати, предлагала исполнителю прийти к ней в Театр песни. "Я сказал: "Ты моя подружка. И мне не хочется, чтобы ты была моей начальницей". Больше не было ни одного предложения. И с того момента меня на танец уже не приглашали. Да и танцор из меня уже никудышный – боюсь, что сейчас я оттопчу ей ноги", – цитирует артиста газета "Мир новостей".

