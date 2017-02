Согласно информации некоторых СМИ, певца Джорджа Майкла мучают после смерти. Дело в том, что всемирно известного исполнителя еще не похоронили.

По сообщениям западных СМИ, Джорджа Майкла, умершего в декабре 2016 года, похоронят только в марте. Как выяснилось, результаты токсикологической экспертизы еще не получены. "В подобных случаях химические исследования занимают около восьми недель – может, немного дольше. Пока ничего нового не выяснилось, полиция по-прежнему не считает смерть Джорджа подозрительной", – цитирует своего источника The Sun.

По утверждению близких друзей, Джордж не собирался умирать. Наоборот, Майкл собирался завести ребенка в 2017 году. На такое ответственное решение его вдохновил коллега по сценическому цеху Элтон Джон, у которого есть двое сыновей, рожденных суррогатной матерью. Джордж Майкл планировал усыновить ребенка или также прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Напомним, британский певец скончался 25 декабря в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Прибывшие полицейские не обнаружили никаких "подозрительных обстоятельств".

"С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время", – заявил представитель известного исполнителя. Причиной смерти певца стала сердечная недостаточность.

Планировалось, что Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью Лесли Панайоту в семейной могиле на кладбище в Хайгейте на севере Большого Лондона. Лесли скончалась от онкологического заболевания в 1997 году, именно тогда Джордж Майкл приобрел здесь место.

На похороны Джорджа Майкла посторонних и журналистов пускать не собирались – церемония состоится в узком семейном кругу. Артиста не будут кремировать, как это сегодня принято. Предполагается, что на церемонии прощания выступит близкий друг покойного Элтон Джон, который исполнит их общий хит Don't Let The Sun Go Down On Me.