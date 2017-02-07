Певица Валерия опешила от действий сына

18-летний сын певицы Валерии пианист Арсений Шульгин нашел себе новое занятие. Артистка буквально опешила, когда узнала о действиях юного отпрыска.

Арсений Шульгин стал бизнесменом. Вместе со своими партнерами 18-летний сын певицы Валерии открыл ресторан в центре Москвы. Девиз заведения: "Будь в высшем обществе!" Примечательно, что ресторан является закрытым, в него могут попасть люди из светской тусовки.

Интересно, что Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, чуть ли не последними узнали о новом занятии Арсения. "Бизнес Арсения стал для меня сюрпризом. Как-то он пригласил нас всей семьей пообедать, мол, хочу вам одно место показать. Мы пришли, а он спрашивает: "Нравится вам тут?" Я отвечаю: "Да, уютно". И вдруг Сеня такой: "Это мой ресторан". Мы опешили… Самому в 18 лет открыть бизнес – не каждому под силу", – цитирует Валерию Starhit.

А вот старшая сестра Анна знала о планах Шульгина. Более того, немедленно стала помогать брату. "Она мне подсказывала, какого цвета выбрать шторы, стены, чтобы интерьер выглядел стильно, что добавить в меню. Аня пьет здесь кофе регулярно", – похвастался новоиспеченный бизнесмен.

Фото опубликовано A R S E N I Y S H U L G I N (@arseniy_shulgin) Фев 5 2017 в 6:04 PST

Как утверждает издание, открытие ресторана обошлось Арсению Шульгину в десять миллионов рублей. Одна часть суммы – отложенные с концертов средства, а другая часть – кредит. Пианист сам привлек партнеров, и они дали старт заведению.

Однако на ресторане предприимчивый сын Валерии не остановился. Ранее в СМИ прошла информация о том, что за считанные часы Арсений стал обладателем миллиона подписчиков в Instagram, что сулит выгоду для обладателя аккаунта.

Дело в том, что такую страницу реально продать более чем за миллион рублей, ведь ее можно использовать для заработка на рекламе.