Дочь Валерии: Я начала безобразно полнеть

Дочь популярной певицы Валерии Анна Шульгина не всегда была такой стройной красавицей как сейчас. В подростковом возрасте ее вид оставлял желать лучшего. Именно тогда, по словам звезды, она начала "безобразно полнеть".

Наследница Валерии успешно выступает на эстраде, снимается в многочисленных фотосессиях для глянца, отдыхает на курортах и является яркой представительницей золотой молодежи.

У Шульгиной почти 300 тысяч подписчиков в одном только Instgram. Каждый день поклонники адресуют Анне восторженные комментарии по поводу ее незаурядной внешности и точеной фигуры. Дочь Валерии потратила немало усилий, чтобы иметь такое красивое тело.

По признанию молодой артистки, в юности она была совсем не идеалом. Шульгина даже показала фото, на котором она выглядит полноватой.

Ранее Анна признавалась в интервью, что имела немало комплексов в подростковом возрасте. Однако она сумела превратиться в настоящего лебедя. Певица приводит себя в качестве примера для других девушек, страдающих из-за избыточного веса. По мнению Шульгиной, все поправимо.

Фото опубликовано Анна Шульгина (@anna_shulgina) Янв 11 2017 в 9:43 PST

"Гадкие утята! Все в ваших руках! Нашла архивы у своей крестной. Вот это у меня #Style в 12 лет 😂 Кстати, примерно с этого возраста, как вы видите, я начала безобразно полнеть😅, – не щадит себя Анна. – Картина маслом у Эфейлевой башни".

Иногда я ФИФА��Одеваюсь сначала красиво,а потом смотрю на погоду за окном и накидываю балахон �� #аннашульгина Фото опубликовано Анна Шульгина (@anna_shulgina) Янв 11 2017 в 8:54 PST

Ранее 23-летняя Шульгина рассказывала в интервью, что ради красивой, подтянутой фигуры девушкам необходимо ходить на фитнес.

"Я стараюсь заниматься спортом, делать упражнения на тренажере Power Plate, бегаю на дорожке и хожу в сауну – она выводит токсины и тем самым улучшает обмен веществ. Никаких таблеток, препаратов, БАДов не употребляю, – заверила красотка. – Я просто работаю, у меня нет времени на то, чтобы себя распускать. Главное правило – не принуждать себя и не заставлять свой организм. Если мне не хочется, я не буду заниматься".