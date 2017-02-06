Лоза ответил унизившему его сатирику

Певец Юрий Лоза высказался по поводу юмористического "интервью" с ним, которое в своем Facebook опубликовал сатирик Евгений Шестаков. Артист утверждает, что писатель просто-напросто завидует ему.

В "интервью", опубликованном на страничке Шестакова, "журналист" будто бы спрашивает певца, как тот относится к тому, что "слава давно ушла и где-то там тихонько подохла". Псевдо-Лоза отвечает ему: "Что значит "подохла"? Мои пластинки и восковые валики вполне себе продаются. Другое дело, выступлений стало намного меньше. Раньше я одной песней собирал стадионы, теперь двумя собираю дома культуры. Что не так и плохо. Люди помнят. Она вон, бабушка, уже ничего не слышит, но подпевает и костылем в такт стучит. Это трогает. Многие приходят умирать на мои концерты. Это большое дело – проводить человека хорошей знакомой песней".

Настоящий же Юрий Лоза, по-видимому, решил разобраться с юмористом. "Ваша продукция?" – поинтересовался он в комментариях к посту. Автор поста ответил достаточно уклончиво: "Да много всякой. Монологи, книги, тексты песен, рассказы. Хотите что-то купить?"

За несколько часов "интервью" набрало около двух тысяч лайков. "Я не знаю, как реагировать на подобное, – поделился Юрий Лоза с корреспондентом Dni.Ru. – От ответа на вопрос, кто автор, он уклонился. Трусишка! Всем этим людям, которые ничего не создали, просто хочется, чтобы на них обратили внимание. Ты напиши хоть одну песню, которую будут с удовольствием петь другие. Больше тысячи человек ко мне подходили, благодарили за "Плот". Говорили, что эта песня им очень помогла в жизни".

По словам исполнителя, он просмотрел страничку автора "произведения". "Он не только со мной сделал "интервью", но и с другими успешными людьми. Обидно, все они – люди, достойные восхищения. А что такое юмор, сатира? Не что иное, как унижение! И такие "писатели" – просто моськи, которые лают на слона", – заключил артист.