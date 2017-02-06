Пугачеву отругали за сигареты в тарелке

Алла Пугачева, несмотря на многочисленные обещания и заверения, так и не смогла бросить курить. Примадонна отечественной сцены была замечена с сигаретой на дне рождения Яны Рудковской,причем пачку и зажигалку артистка положила прямо в свою тарелку.

2 января продюсер Яна Рудковская отметила 42-ой день рождения. Однако она решила отметить его лишь через месяц с лишним. Эффектная блондинка закатила грандиозную вечеринку в особняке Эрихсона. Было приглашено более 100 человек. О статусе мероприятия говорило то, что хедлайнером стала Алла Пугачева, а вели праздник Ксения Собчак и Максим Виторган.

Гости прямо с вечеринки отправляли селфи и прочие фотографии в свои аккаунты в социальной сети Instagram, однако особую популярность получил кадр, на котором запечатлены Алла Вербуер, Марины и Галина Юдашкины, Жасмин и Алла Пугачева. В частности, внимательные пользователи Сети обратили внимание на сигарету в руке Примадонные и пачку с зажигалкой, которые лежали в тарелке прямо напротив нее.

Многие возмутились, припомнив многочисленные обещания и заверения легендарной артистки, что, мол, она наконец покончила с вредной привычкой, которой была подвержена на протяжении очень многих лет. Другие отметили недопустимость сигарет в тарелке. Все сошлись на критике в адрес Примадонны.

Фото опубликовано Алла Пугачева | Alla_мир (@alla_puga4ova) Фев 3 2017 в 2:57 PST

"Где то она интервью давала, сказала что дала обещание батюшки что больше не будет курить", "Для такой великой женщины, пачка сигарет и зажигалка как то не так. В тарелке", "ну вот.... Аллочка же обещала что курить не будет... а в итоге снова взялась за старое... и сигареты в тарелке смотрятся странно, мягко говоря.... а пепел небось в салат скидывает да?????", "не одевайте больше черное и брасайте курить", "Пугачева опять курит что ли? Она же бросала?😱" – прокомментировали фотографию курящей Пугачевой блогеры.

Отметим, что на мероприятие Алла пришла без своего молодого супруга, шоумена и юмориста Максима Галкина. Телеведущий предпочел проводить своего племянника Никиту в армию, о чем сообщил на своей страничке в популярной социальной сети.