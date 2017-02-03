Задорнов посмеялся над Волочковой и Малаховым

Чернышов женился на актрисе Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой Хворостовский держится из последних сил Новая муза Джигурды Дом-2
Шоу-бизнес

Российская актриса о парализации ног

Популярная артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Новая муза Никиты Джигурды

Бывшие возлюбленные актера встретились со свой возможной преемницей
партнеры
Пятница 3 февраля
Лента новостей
13:44
Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда
13:28
Момент убийства подростка в ТЦ "Вегас" попал на видео
13:18
Лукашенко запретил "бросать камни в россиян"
12:46
Найден способ заснуть вовремя
12:36
Карякин: Поддерживаю воссоединение Крыма с Россией
12:26
Как судебные приставы помогают отмывать деньги
12:12
Пожарный принял роды у незнакомки и удочерил малышку
12:07
ММДМ начинает продажу абонементов на юбилейный концертный сезон
11:59
ДЭК игнорирует прокуратуру и суд
11:57
Разбился автор саундтрека к фильму "Притяжение" Бондарчука
11:39
В Москве после исчезновения девушки завели дело об убийстве
11:38
Обвиненная в эскорте Меланья Трамп получила отказ
11:31
Куда сбежать одиночкам 14 февраля
11:28
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
11:08
ОБСЕ трусливо сбежала из осажденного Донецка
11:08
В общественном туалете в Домодедово нашли труп украинца
11:06
Центр России ждут морозы до 37 градусов
10:32
В московском бизнес-центре изнасиловали девушку
10:25
Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой
10:09
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
09:59
Москвичка застала сына за сексом с учительницей
09:56
На стоянке в Москве произошла драка со стрельбой
09:46
После разрыва с Питтом Джоли набросилась на Трампа
09:24
В Петербурге столкнулись две маршрутки и иномарка
09:22
Москвичка заказала мать ради квартиры
09:12
По делу о растерзанной собаками женщине задержали охранника
09:02
В Москве у пенсионерки отняли 1,6 миллиона
08:43
Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко
08:40
Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа
08:23
В Домодедово пенсионерка сломала плечо при падении с трапа
08:12
Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике
08:06
Чуркин остроумно приструнил США
07:58
Названа цель американского эсминца в Черном море
23:01
Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Подмосковье
22:49
Благоустройство дворов выходит на федеральный уровень
21:59
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
21:45
Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
21:43
Как изменились звезды сериала "Клон"
21:32
Белый дом оправдался за ослабление санкций
21:18
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
21:09
Россия готовится к хакерским атакам на биржи
21:03
Курс доллара поставил новый антирекорд
20:40
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
20:26
В Москве случилось массовое ДТП
20:10
Как украинцам лгут о резне в Донбассе
20:01
Россиянин нашел след пропавшего Boeing в Африке
19:45
Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве
19:38
Володин поздравил ветеранов в Сталинграде
19:31
Вашингтон смягчил санкции против ФСБ
19:05
Путин раскусил алчный Киев
19:04
Похищение ребенка в Петергофе попало на видео
18:43
Кто разрушает союз России и Белоруссии
18:42
В США девочка разрыдалась из-за подаренного дробовика (видео)
18:25
Сурок Фил предсказал длинную зиму
18:19
Мара Багдасарян подразнила Сеть новой "покатушкой"
18:05
Пресс-конференция Путина и Орбана. Online
18:00
Соседи ковром поймали упавшего с балкона мужчину (видео)
17:38
Российская порноактриса раскрыла свои заработки
17:36
Гуф о романе с Кети Топурией
17:31
Кара-Мурза находится в коме
17:28
Трамп в ужасе от сделки с Ираном
17:13
Кто пришил Боне новые ягодицы
16:57
Москвичка сдала мужа в полицию за принуждение к сексу
16:56
Лариса Копенкина в купальнике ошеломила своим видом
16:55
На востоке Москвы со стрельбой задержали бандитов
16:39
США бьют тревогу из-за исчезновения Меланьи Трамп
16:27
Разорившийся москвич разгромил букмекерскую контору
16:26
45-летняя Гришаева вышла на сцену в прозрачной юбке
16:24
Сколько стоит шикарный отпуск Ким Кардашьян
15:56
Путин выбрал замену Поклонской
15:53
Минск остро отреагировал на решение Москвы
15:52
Госдума улучшит законы в сфере НКО
15:43
Украинская чиновница притворилась жительницей Авдеевки
15:33
Участники НКО поделились проблемами с Володиным
15:25
Калашникову отругали после пластики груди
15:15
Киану Ривза ждет "роман" с русской
15:15
Газманов рассказал о разводе
15:10
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
15:07
Варвара Караулова хочет повторить путь Доктора Лизы
15:05
На Москву надвигаются 20-градусные морозы
14:55
Путин уволил 16 генералов
14:40
Муж жестоко обошелся с Сашей Савельевой
14:39
Запад принял план по обрушению рубля
14:38
Немцов довел Кара-Мурзу до реанимации
14:29
Как Путин назначил госсекретаря США
14:26
У россиян растет доверие к властям
14:09
Малолетнего сына Фриске привлекли к суду
14:09
Квартиру знаменитого маньяка продают за 500 тысяч
13:58
Лазарев показал татуировку в честь сына
13:58
Напуганный Порошенко начал петь дифирамбы Москве
13:53
Свадебное фото Дитковските и брата Хаматовой появилось в Сети
13:48
Джоан Роулинг ответила на угрозы сжечь "Гарри Поттера"
13:43
Лолита поразила своим видом в Кремле
13:41
Как бороться с психологическим насилием
13:40
Последняя комбинация Обамы
13:29
Гонщица Багдасарян пожаловалась на провокации
13:23
Европа взвинтила цены на роуминг для "Мегафона"
13:16
Екатерина Гусева нежничает с другим мужчиной
13:16
На северо-востоке Москвы убили пенсионерку
13:00
Виновником жуткой аварии на юге Москвы оказался гражданин Киргизии

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
Малолетнего сына Фриске привлекли к суду
Пластический хирург оценил "утиные" губы Алексы
Никита Джигурда: Андрей Малахов для лохов
Муж жестоко обошелся с Сашей Савельевой
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
Шоу-бизнес

Задорнов посмеялся над Волочковой и Малаховым

Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Михаил Задорнов продолжает радовать своих подписчиков добрыми шутками. Несмотря на тяжелую болезнь, юморист не теряет присутствия духа и оптимизма.
прочитано 2342 раза

В новом сообщении на странице "ВКонтакте" Михаил остроумно прошелся по знаменитой балерине Анастасии Волочковой, прославившейся на ниве публичного оголения и демонстрации шпагата в самых неожиданных местах, телеведущему Андрею Малахову, успешной бизнесвумен Тине Канделаки, прославленному скульптору Зурабу Церетели, боксеру Николаю Валуеву и другим выдающимся россиянам. 

ПО ТЕМЕ

Друг о побеге Михаила Задорнова из больницы

Задорнов поглумился над Киркоровым

Задорнов увидел пользу в обеднении россиян

 Михаил Николаевич Задорнов

Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

Задорнов составил собственную Книгу рекордов: "Самый долгий поцелуй был зафиксирован в Хабаровске, когда 8-летний Вова зимой прикоснулся губой к качелям. 

Самый компанейский человек живет в Воронеже. Даже выходя из троллейбуса, он прощается за руку с каждым пассажиром. 

Самая некрасивая девушка живет в Сызрани. Когда она загружает в компьютер свои фотографии, иконка фотошопа начинает дрожать.

Самый большой в мире пельмень слепил Зураб Церетели, после чего сварил его в Химкинском водохранилище. 

Самое большое плоскостопие у жителя Москвы, который задумался на эскалаторе. 

Больше всех пострадал от магнитной бури россиянин, который подарил жене на день рождения магнитик на холодильник. 

Самый религиозный человек живет на Соловках. У него на груди 75 куполов! 

Самый виртуозный баянист живет в Химках. Возвращаясь ночью со свадеб, он наигрывает "Полет шмеля" на кнопках домофонов. 

Шесть миллиардов просмотров – такой рекорд поставила некая Анастасия В., разместив свои эротические фотографии в муравейнике.

Самый долгий телефонный разговор зафиксирован в Москве, когда Тина Канделаки случайно позвонила Андрею Малахову.

Рекорд по гибкости суставов! Шесть человек поместились в багажнике автомобиля, после того как попытались ограбить Николая Валуева. 

Чаще всего сдавал донорскую кровь житель Костромы, за что ему был вручен почетный значок донора весом 50 кг – чтобы его не уносило ветром. 

Самый жуткий алкоголик – сторож Челябинского зоопарка. Благодаря ему зоопарк каждую ночь пополняется новой белочкой. 

Самый крупный семейный бизнес зафиксирован в Суздале. Дочь, мать, бабушка, прабабушка и прапрабабушка владеют фирмой по производству матрешек. 

Самый массовый в России дайвинг зафиксирован в 1242 году на льду Чудского озера. 

Самый массовый в России флэшмоб зафиксирован 7 ноября 1917 года. 

Дольше всех может продержаться на воде и не утонуть российский автомобиль "Лада". 

Самая добрая блондинка живет в Балашихе. Она скупает в магазине живых карпов и отпускает их на волю в лес. 

Самый сильный мужчина живет в Норильске. Он способен зубами оттащить на три метра жену, зашедшую в магазин шуб. 

На праздник Ивана Купалы дольше всех водили хоровод вокруг костра жители деревни Васюки. Хоровод не мог остановиться восемь часов, после того как в костер случайно попал куст конопли".

К слову, ранее Задорнов пошутил над Филиппом Киркоровым и Дидье Маруани. Юморист сравнил поп-короля с популярным героем средневековых английских народных баллад, благородным предводителем лесных разбойников. "Киркоров – наш Робин Гуд: отбирает мелодии у богатых иностранцев и дарит их россиянам", – поглумился над исполнителем юморист.

Другую шутку Задорнов посвятил оппоненту популярного певца. "В Москве задержали французского композитора Дидье Маруани, после того как Киркоров сообщил в полицию, что француз вымогал у него миллион евро. А по-моему, это новый вид экстремального туризма – "Улюкаев-тур", – иронизирует Михаил.

Напомним, в начале осени Задорнов сообщил поклонникам, что ему предстоит курс химиотерапии, и тем самым признал, что страдает онкологическим заболеванием. "Я вообще думаю, что все не так безнадежно, как порой кажется. Во всяком случае, сопротивляться надобно. Да, лечение предстоит тяжелое и долгое. А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплескивать их на разного рода боковую суету. Вон какой Хворостовский молодец! Все правильно делает!" – отметил юморист.

Автор: Иннокентий Звездинский3 февраля 2017, 11:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые экстремальные шпагаты Анастасии Волочковой

567

комментарии

Политика

Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко
Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа
Чуркин остроумно приструнил США
Как украинцам лгут о резне в Донбассе

Шоу-бизнес

С каким мужчиной провела ночь Бузова
Задорнов посмеялся над Волочковой и Малаховым
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
Кайли Миноуг со скандалом прогнала молодого жениха

Проишествия

Москвичка заказала мать ради квартиры
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Скончалась старейшая актриса в России
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
Как изменились звезды сериала "Клон"
Киану Ривза ждет "роман" с русской
Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Клон"

Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта
Шоу-бизнес

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"

Отец певицы объяснил, почему не явился на первое заседание
Политика

Чуркин остроумно приструнил США

Постпред России напомнил о воле жителей Крыма
Шоу-бизнес

Андрей Чернышов женился на популярной актрисе

Популярный актер оформил брак после десяти лет отношений

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
Лолита поразила своим видом в Кремле
Красавица Мария Шарапова посетила Россию

Спорт

Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
Поветкина могли подставить американцы
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья

Регионы

Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru