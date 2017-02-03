Задорнов посмеялся над Волочковой и Малаховым

Михаил Задорнов продолжает радовать своих подписчиков добрыми шутками. Несмотря на тяжелую болезнь, юморист не теряет присутствия духа и оптимизма.

В новом сообщении на странице "ВКонтакте" Михаил остроумно прошелся по знаменитой балерине Анастасии Волочковой, прославившейся на ниве публичного оголения и демонстрации шпагата в самых неожиданных местах, телеведущему Андрею Малахову, успешной бизнесвумен Тине Канделаки, прославленному скульптору Зурабу Церетели, боксеру Николаю Валуеву и другим выдающимся россиянам.

Задорнов составил собственную Книгу рекордов: "Самый долгий поцелуй был зафиксирован в Хабаровске, когда 8-летний Вова зимой прикоснулся губой к качелям.

Самый компанейский человек живет в Воронеже. Даже выходя из троллейбуса, он прощается за руку с каждым пассажиром.

Самая некрасивая девушка живет в Сызрани. Когда она загружает в компьютер свои фотографии, иконка фотошопа начинает дрожать.

Самый большой в мире пельмень слепил Зураб Церетели, после чего сварил его в Химкинском водохранилище.

Самое большое плоскостопие у жителя Москвы, который задумался на эскалаторе.

Больше всех пострадал от магнитной бури россиянин, который подарил жене на день рождения магнитик на холодильник.

Самый религиозный человек живет на Соловках. У него на груди 75 куполов!

Самый виртуозный баянист живет в Химках. Возвращаясь ночью со свадеб, он наигрывает "Полет шмеля" на кнопках домофонов.

Шесть миллиардов просмотров – такой рекорд поставила некая Анастасия В., разместив свои эротические фотографии в муравейнике.



Самый долгий телефонный разговор зафиксирован в Москве, когда Тина Канделаки случайно позвонила Андрею Малахову.



Рекорд по гибкости суставов! Шесть человек поместились в багажнике автомобиля, после того как попытались ограбить Николая Валуева.

Чаще всего сдавал донорскую кровь житель Костромы, за что ему был вручен почетный значок донора весом 50 кг – чтобы его не уносило ветром.



Самый жуткий алкоголик – сторож Челябинского зоопарка. Благодаря ему зоопарк каждую ночь пополняется новой белочкой.

Самый крупный семейный бизнес зафиксирован в Суздале. Дочь, мать, бабушка, прабабушка и прапрабабушка владеют фирмой по производству матрешек.

Самый массовый в России дайвинг зафиксирован в 1242 году на льду Чудского озера.

Самый массовый в России флэшмоб зафиксирован 7 ноября 1917 года.

Дольше всех может продержаться на воде и не утонуть российский автомобиль "Лада".



Самая добрая блондинка живет в Балашихе. Она скупает в магазине живых карпов и отпускает их на волю в лес.

Самый сильный мужчина живет в Норильске. Он способен зубами оттащить на три метра жену, зашедшую в магазин шуб.

На праздник Ивана Купалы дольше всех водили хоровод вокруг костра жители деревни Васюки. Хоровод не мог остановиться восемь часов, после того как в костер случайно попал куст конопли".

К слову, ранее Задорнов пошутил над Филиппом Киркоровым и Дидье Маруани. Юморист сравнил поп-короля с популярным героем средневековых английских народных баллад, благородным предводителем лесных разбойников. "Киркоров – наш Робин Гуд: отбирает мелодии у богатых иностранцев и дарит их россиянам", – поглумился над исполнителем юморист.

Другую шутку Задорнов посвятил оппоненту популярного певца. "В Москве задержали французского композитора Дидье Маруани, после того как Киркоров сообщил в полицию, что француз вымогал у него миллион евро. А по-моему, это новый вид экстремального туризма – "Улюкаев-тур", – иронизирует Михаил.

Напомним, в начале осени Задорнов сообщил поклонникам, что ему предстоит курс химиотерапии, и тем самым признал, что страдает онкологическим заболеванием. "Я вообще думаю, что все не так безнадежно, как порой кажется. Во всяком случае, сопротивляться надобно. Да, лечение предстоит тяжелое и долгое. А потому и концерты многие отменяются. На такую терапию, как химия, нужно экономить силы, не расплескивать их на разного рода боковую суету. Вон какой Хворостовский молодец! Все правильно делает!" – отметил юморист.