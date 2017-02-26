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Бузова потеряла "бабочек в животе"

Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/buzova86
Популярная телеведущая, актриса, певица, дизайнер и модель Ольга Бузова пережила сильное личное потрясение – расставание с футболистом Дмитрием Тарасовым. Однако сейчас она, по всей видимости, уже оправилась. По крайней мере в ее разговорах вновь начала появляться тема любви.

Продолжение: Бузова извинилась перед мамой за Тарасова
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"Мне срочно нужны бабочки в животе", – на своей странице в Instagram написала Ольга Бузова. В том же сообщении она разместила видео, на котором пытается выяснить у оператора, где же можно приобрести этих самых "бабочек". Таким вопросом телеведущая задалась в преддверии наступления весны.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

С просьбой отыскать пропавших бабочек она обратилась и к своим подписчикам. Некоторые из них со своеобразным юмором отнеслись к этим словам. Так, кто-то из пользователей сети посоветовал перейти Ольге Бузовой на специальную диету – начать есть личинок гусениц и надеяться, что внутри вылупятся бабочки. Впрочем, таких остряков оказалось не так много.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Большинство комментаторов с пониманием отнеслись к чувствам телеведущей и поспешили ее успокоить. Они выразили уверенность, что и "бабочки в животе", то есть легкая влюбленность, и серьезная любовь, которая перейдет в серьезные отношения, еще будут в жизни Ольги Бузовой.

Да и сама Ольга Бузова намекает, что период страданий для нее остался в прошлом. "Не держитесь за людей, которые не держатся за вас", – подписала она один из своих снимков.

Напомним, Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у Бузовой и то, что она слишком много времени уделяла работе. Сам футболист считает, что роковой ошибкой для их отношений стало их вынесение на публику и погоня за лайками.

Автор: Геннадий Куприянов26 февраля 2017, 11:54

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