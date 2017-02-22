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Лицом Шнурова занимались американские врачи

Сергей Шнуров. Фото: кадр youtube.com
Сергей Шнуров дал откровенное интервью. Лидер группы "Ленинград" сообщил, что вставил себе новые зубы в Америке.
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Недавно Сергей Шнуров побывал в Америке, где прожил месяц. Как оказалось, бессменный лидер группы "Ленинград" вставил себе новые зубы. "В Лос-Анджелесе я делал зубы. Потому что старые износились. Я много кого кусал за свою жизнь. Какие-то зубы остались в телах поверженных врагов, пришлось ставить новые. Теперь могу покусать еще кого-нибудь. Делали также и (гайморову) пазуху. Три операции. В общей сложности провел у стоматолога 25 часов. За все отдал 250 тысяч долларов. Ну а что? Полет в космос стоит 70 миллионов, я же не в космос полетел! Два года действует гарантия. Если мне кто-нибудь разобьет *** и вылетят зубы, то по гарантии мне их вставят. Так что велком!" – рассказал в свойственной манере Шнуров, облаченный в темный халат и розовые ботинки на голые ноги .

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 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Недавно Сергей открыл для заинтересованной общественности новую грань своего таланта – был ведущим одной из передач на "Первом канале". Однако сейчас артист уже не работает на телеканале. "На время контракта с каналом я мог сниматься где угодно – в любой рекламе и на других каналах. У Вани Урганта, к примеру, такого контракта нет. Силами "Первого канала" мы сняли клип "Обезьяна и орел". Теперь у меня есть связи на Первом канале. С Константином Эрнстом я не общался ни разу, только с его заместителем. Там работают адекватные люди – чертей нет!" – заявил Шнуров.

Прокомментировал Сергей и свое интервью Владимиру Познеру в его одноименной передаче. "У него было предубеждение – и это не журналистская позиция, на мой взгляд – когда в человеке разобраться не хочется, есть некое мнение, и он пытается его реализовать. Он цепляется за фразу десятилетней давности, после чего гость должен вступать в спор с самим собой. Например, я говорил своей бабке (так ласково Шнуров называет жену Матильду. – Прим. ред.): ***! (отстань). А он спрашивает: "Вы говорили жене *** (отстань), это значит, что вы не любите Матильду?". Познер в позиции Бога. Он над схваткой. Я спорить с собой не хотел. И я ему немножко сломал игру, за что дико извиняюсь", – рассказал артист.

Отметим, что интервью Сергея Шнурова целиком можно посмотреть в открытом доступе в сети Интернет. Однако в связи с наличием ненормативной лексики в оном Dni.ru не могут выложить беседу артиста на сайте.

Автор: Наталья Аряева22 февраля 2017, 09:24
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