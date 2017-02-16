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Lifestyle

Почему кровавый "Кольщик" Шнурова вызывает отторжение

Сергей Шнуров. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Новый клип группировки "Ленинград" с эксцентричным названием "Кольщик" буквально взорвал российский интернет. Только в отличие от "Лабутенов" и "В Питере – пить" новое творение Шнурова вовсе не восхищает. Корреспондент Dni.Ru делится впечатлениями от просмотра неоднозначного видео.
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Я отношусь к тем людям, которым попросту не дано понять всей прелести творчества Шнурова. Дело не в том, что мне по душе исключительно джаз. В моем плей-листе классика спокойно соседствует с громким хард-роком. Дело в отторжении текстов "Ленинграда" на уровне подсознания. Я попросту не понимаю, О ЧЕМ Сергей Шнуров поет.

Нельзя отрицать, что "Ленинград" – один и самых ярких отечественных рок-коллективов. Шнуров едва не единственный, кому удалось не "уйти в тень" спустя пять-семь лет. Напротив, сегодня о нем говорят еще больше, чем в лихие девяностые.

С самого начала своей карьеры он выезжал на шоу, скандалах и ненормативной лексике. Мы все помним нашумевшее знакомство музыканта с немецкой аудиторией в 2002-м. Тогда, во время концерта в Нюрнберге, Шнуров не нашел ничего лучше, как снять с себя всю одежду, включая трусы. "Мы здесь, в Германии, знали, что он матерщинник, но чтобы такое!" – делились тогда впечатлениями шокированные гости концерта.

Невзирая на то, что я, мягко говоря, не фанат "Ленинграда", последние клипы ребят уж точно заслуживали внимания. Секрет успеха "Экспоната" и "В Питере – пить" – не только в ярких и захватывающих сюжетах, но и в близких "народу" темах. Героиня "Лабутенов" в исполнении Юлии Топольницкой напомнила миллионам девушек самих себя, а нарезка приключений туристов в Петербурге заставила многих москвичей вспомнить бурные выходные, проведенные в Северной столице.

Юлия Топольницкая. Фото: кадр youtube.com

Если "Экспонат" и "Лабутены" расходились со скоростью так называемых вирусных видео, то делиться "Кольщиком" в социальных сетях никто не спешит. "Шнуров скатился до шансона?", "Отвратительное видео", "Потратила время зря", – как один негодуют поклонники "Ленинграда". С чем связана подобная волна негатива?

Здесь, на самом деле, все просто. Люди ждали от Шнурова и его команды старого доброго шоу – эпатажного, в чем-то шокирующего, но, что самое главное, – веселого. А получили "кровавый" клип. Что происходит в этом клипе – понять возможно. Но, как отмечают многие интернет-пользователи, "не с первого раза".

Сергей Шнуров. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Яростные защитники Шнурова парируют: дескать, видео шокирует лишь трепетных барышень, которые падают в обморок от вида искусственной крови. Здесь я посмею не согласиться.

Будучи редким поклонником довольно шокирующих триллеров, от клипа я впал в полный ступор. "Кольщик" у нормального человека не вызовет ничего, кроме чувства брезгливости и тошноты. Что касается идеи "перемотки наоборот", то качество монтажа вызывает много вопросов. Очень. Много. Вопросов.

Реверсивная съемка не всем пришлась по душе, а потому уже спустя сутки после премьеры клипа на YouTube появилась его "перемотанная" версия. Посмотрев все по порядку, большинство зрителей наконец-то поняли, что происходит на экране. Но восторгов от этого понимания, увы, не прибавилось.

Скриншот facebook.com

Возможно, что коллектив "Ленинграда" подобным пиар-ходом действительно решил расширить свою аудиторию, порадовав любителей шансона. Но не потеряет ли после этого группа других фанатов – тех, кто миллионы раз прослушал любимые песни навроде "В Питере – пить"? Покажет время.

Автор: Андрей Петрунян16 февраля 2017, 15:39

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