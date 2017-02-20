Малышева раскрыла связь Малахова и Валуева

Елена Малышева сделала заявление на своей передаче "Здоровье". Как оказалось, ее коллега, ведущий ток-шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов имеет связь с бывшим боксером Николаем Валуевым.

С недавних пор Елена Малышева начала проводить ДНК-тесты: специалисты берут слюну у российских знаменитостей, а потом полученные результаты Малышева рассказывает им на передаче. Причем повествует не только о предрасположенности к определенным заболеваниям и способах профилактики, но и о генетических связях на протяжении нескольких поколений.

Так, выяснилось, что у Андрея Малахова есть связь с Николаем Валуевым. Об этом сообщил сам телеведущий на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Утро началось с #шок ! Для тех, кто пропустил программу Здоровье с Еленой Малышевой, краткое содержание: 2 месяца назад телеведущая взяла анализ #ДНК у известных людей страны, чтобы выяснить их родословную. Пригласив на запись передачи, Леночка объявила сенсационную новость: по отцовской линии– мой троюродный брат Николай Валуев ! Наши хромосомы совпадают! Не знаю, где наследили родственники папы, но рядом с таким братом многое не страшно !" – опубликовав совместное фото с новоиспеченным родственником, рассказал Андрей Малахов.

К слову, в передаче приняли участие Леонид Якубович и Михаил Боярский. Напомним, с недавнего времени популярный актер освоил профессию ведущего – он является лицом развлекательной программы "Минута славы". По словам Михаила, для него эта работа – "определенный экзамен".

Публикация от @malakhov007 Фев 19 2017 в 1:02 PST

Кстати, вести передачу типа "Пусть говорят" или "Прямой эфир", ведущими которого являются тот же Андрей Малахов и Борис Корчевников, Боярский точно бы не стал. "Они в таком мусоре копаются! Это какой-то ужас. Проблемы, которые они выставляют на всю страну, настолько мерзкие... И это "едят" все. Так устроено странно. Я очень стесняюсь, когда личная судьба выносится на обсуждение. Свадьбы, похороны, чужие дети... Зачем это все?" – задал риторический вопрос в недавнем интервью популярный артист.