Гуф о романе с Кети Топурией

Рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) прокомментировал слухи о романе с певицей Кети Топурией. Артист написал в микроблоге, что близких отношений у них нет.

Гуф с трудом подобрал слова после таких скандальных публикаций. "Я не знаю даже, как на такое реагировать... Я бы, может, даже опять промолчал, как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим, но мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по приезде в Москву," – отметил он.

Высказался Долматов и о семейной жизни певицы. "Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне как человеку не с самой лучшей репутацией такой материал, может быть, и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого", – заявил рэпер.

"Да пошли они все! Главное, что твоя совесть чиста", – поддержали его поклонники. "Покажи тогда свою девушку! Где она?" – скомандовали другие. А кое-кто "уличил" артиста: "Раскрыли они тебя очень дельно, тут ничего не скажешь. Одна вилла, один самолет, выход из самолета вы хорошо спланировали, что один выходит через несколько минут после другого".

Фото опубликовано @therealguf Фев 2 2017 в 5:23 PST

По данным некоторых СМИ, Топурия отдохнула в Таиланде вместе с Гуфом. В распоряжении журналистов оказались снимки, где облаченная в бежевый купальник Кети загорает, лежа на груди у рэп-исполнителя. Впрочем, фотографии получились нечеткими.

Пиар-менеджер певицы Виктория Нуриева опровергла информацию о ее близких отношениях с рэпером. "Все это чушь и полный бред. Не знаю, как реагировать на такие провокационные новости. Я считаю, Кети Топурию как замужнюю женщину такие новости просто оскорбляют. С мужем у них прекрасные отношения", – пояснила она корреспонденту Dni.Ru.