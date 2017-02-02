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Гуф о романе с Кети Топурией
Гуф с трудом подобрал слова после таких скандальных публикаций. "Я не знаю даже, как на такое реагировать... Я бы, может, даже опять промолчал, как делал это миллион раз до этой ситуации, но на этот раз они прошлись не только по мне. Мы хорошо общаемся с Кети, дружим, но мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по приезде в Москву," – отметил он.
Высказался Долматов и о семейной жизни певицы. "Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне как человеку не с самой лучшей репутацией такой материал, может быть, и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого", – заявил рэпер.
"Да пошли они все! Главное, что твоя совесть чиста", – поддержали его поклонники. "Покажи тогда свою девушку! Где она?" – скомандовали другие. А кое-кто "уличил" артиста: "Раскрыли они тебя очень дельно, тут ничего не скажешь. Одна вилла, один самолет, выход из самолета вы хорошо спланировали, что один выходит через несколько минут после другого".
По данным некоторых СМИ, Топурия отдохнула в Таиланде вместе с Гуфом. В распоряжении журналистов оказались снимки, где облаченная в бежевый купальник Кети загорает, лежа на груди у рэп-исполнителя. Впрочем, фотографии получились нечеткими.
Пиар-менеджер певицы Виктория Нуриева опровергла информацию о ее близких отношениях с рэпером. "Все это чушь и полный бред. Не знаю, как реагировать на такие провокационные новости. Я считаю, Кети Топурию как замужнюю женщину такие новости просто оскорбляют. С мужем у них прекрасные отношения", – пояснила она корреспонденту Dni.Ru.
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