Екатерина Гусева нежничает с другим мужчиной

Екатерина Гусева опубликовала пикантные кадры в Сети. Популярная актриса оказалась в объятиях не менее известного актера.

Екатерина Гусева буквально возбудила своих многочисленных подписчиков, опубликовав фотографию, на которой запечатлена вместе с популярным актером Павлом Делонгом. Артисты стоят близко друг к другу, однако на лицах их отражается страдание. Отметим, что ранее Гусева поделилась с поклонниками другим снимком, на котором Делонг нежно обнимает актрису.

Однако актриса решила не вносить сомнений в души фанатов относительно своей семейной жизни, а ясно дала понять, что речь идет исключительно о рабочем процессе. Как выяснилось, Гусева сделала публикации в Instagram прямо с работы – она озвучивала фильм.

Впрочем, подписчики не удовлетворились одними опубликованными кадрами. Они буквально завалили Екатерину вопросами, в какой картине она снялась с Павлом Делонгом. По мнению некоторых особо догадливых фанатов, актеры приняли участие в съемках фильма "Двое против смерти".

Фото опубликовано Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_) Фев 1 2017 в 11:27 PST

Примечательно, что этой многосерийной картиной зрители смогут насладиться уже в этом году. Поклонников Гусевой и Делонга ждет непростая история о любви мужчины и женщины, силы которых подтачивает смертельная болезнь.

Фото опубликовано Екатерина Гусева (@_ekaterinaguseva_) Янв 30 2017 в 10:19 PST

Один из сайтов, посвященных кино, вкратце рассказал о содержании сериала. Вик и Лера встретились и полюбили друг друга в тот момент, когда им обоим осталось жить считанные недели. Спасти жизнь Леры может дорогостоящая операция, на которую у родителей девушки нет денег. А спасти Вика — донорские органы Леры. У них одна редкая группа крови. Но молодые люди думают только о любви и не признаются друг другу, что больны. Родители Вика делают все, чтобы семья Леры не смогла найти денег на лечение.

