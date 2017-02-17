Россияне молятся за прооперированную Вайкуле

Лайме Вайкуле сделали операцию в Америке после того, как она повредила ногу. Из-за недомогания популярная певица вынуждена перенести свои концерты, а россияне молятся за ее здоровье.

О том, что не сможет в ближайшее время порадовать многочисленных поклонников своим выступление, Лайма Вайкуле сообщила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная певица опубликовала фотографию и подписала ее, указав геопозицией город Нью-Йорк.

"К сожалению вынуждена отменить все концерты февраля , немного не расчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах и повредила ногу. Уже сделана операция и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь ..", – рассказала Вайкуле.

Далее в подписи популярная исполнительница выразила надежду, что фанаты смогут ее понять. "Концерты не отметаются, а состоятся в марте как только я вернусь из США , где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора . Всех люблю и жду встречи 🙏" – завершила свое обращение Лайма.

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Фев 16 2017 в 8:42 PST

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на сообщение певицы. Они пожелали своей любимице скорейшего выздоровления и посоветовали беречь здоровье. "Уже тот возраст когда надо быть осторожнее. выздоравливайте. вы нам нужны", "в вашем возрасте лучше на кресле– качалке у камина проводить время....перед концертом!!!!!!!!" – высказали свое мнение некоторые поклонники.

Фанаты молятся за здоровье своей любимицы и пишут ей, что она им очень нужна. "Лаймочка, я молюсь в Вашем здоровье! поправляйтесь быстрее!!! я не могу без Ваших песен!!!", "Какой ужас! Выздоравливайте, милая Лайма! Здоровья вам!", "вот потому я не еду на горные склоны,,, чтобы ничего не ломать , Это так опасно, Выздоравливайте, Лайма, и украшайте Мир ! Вы нужныыыыы😜😘👌🎶", "Дорогая Лаймочка, скорейшего вам выздоровления✊🏻💗 Пожалуйста, берегите себя🙏🏻 Мы очень переживаем за вас😩 Надеюсь, все хорошо с ножкой😔 Очень люблю❤️" – написали Лайме в комментариях обеспокоенные фанаты.

Отметим, что Вайкуле весьма трепетно относится к своему здоровью, но предпочитает часто больницы не посещать. Ранее в интервью она рассказывала: "Когда я прихожу на проверку раз в год – делаю чек-ап организма, врачи говорят: "Вы в полном порядке!" Я и витамины не принимаю. Если анализы показывают, что чего-то не хватает, то добавляю микроэлемент к питанию".