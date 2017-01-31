Лайма Вайкуле рассказала о второй семье. Популярная певица призналась, что тяжело расстается с близкими людьми, а новых еще сложнее впускает в свою жизнь.

Лайма Вайкуле много работает. Рядом с ней неизменно ее коллектив, люди в котором не меняются десятилетиями, например, директор, гример. "Коллектив – вторая семья. Ты с ними и в тяжелые времена, и в радостные. Важно друг другу подойти. Когда много выступала с балетом, подыскивала танцовщиков, которые не только профессионалы, но и люди сами по себе хорошие. С музыкантами то же самое. С такими становишься близок", – уверена артистка.

Впрочем, именно со своим коллективом у Лаймы связано не очень хорошее воспоминание, о котором, по ее признанию, ей до сих пор тяжело говорить. "Трудился у меня один музыкант от Бога, с которым я сроднилась, но нужно было его уволить. Он плохо влиял на остальных, и, чтобы коллектив не развалить, мне пришлось с ним распрощаться. Это было очень тяжело, но я могу все", – цитирует Вайкуле Starhit.

Зашла речь и о друзьях, которых у Лаймы не так уж и много. В отношении дружбы у певицы своя философия. "Для друзей всегда нужно время. Если они настоящие, то вы можете редко встречаться, а если не настоящие, то надо часто, чтобы не забывалось. Главная поддержка их – когда тебе не мешают. Нужно быть деликатным, даже с родными", – отметила певица.

По словам Лаймы, новые друзья у нее быстро не появляются, так как должны быть проверены временем. "У меня есть друзья в Америке, я с ними в этом году по многолетней традиции отдыхаю на островах, в Нью-Йорке. Именно они – моя компания, с которой провожу время, изучаю мир. А еще я не понимаю этой современной близости через интернет: познакомились – и уже добавились во френдленты. Не буду делиться с чужими личным", – заявила Лайма Вайкуле.