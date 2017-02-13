Самбурская подала заявку на "Евровидение"

Актриса Настасья Самбурская неожиданно призналась, что подала заявку на участие в "Евровидении-2017". Артистка надеется покорить европейских зрителей своей новой песней.

Я подала заявку на участие в "Евровидении", – сообщила звезда. По словам артистки, она собирается выступить на конкурсе со своей новой песней. Композиция содержит нецензурную лексику, но, как известно, на Евровидении возможно все.

Самбурская утверждает, что хит уже переведен на английский язык. У меня просто есть связи в правительстве, – цитирует Настасью Life.ru. – Поэтому мы, целая делегация – я и ... едем на "Евровидение". Кто не... , тот не с нами". Ведущий шоу #ЗвездаПой Сэм такой новостью оказался очень удивлен. "Даже не знаю, что сказать", – развел он руками.

К слову, недавно певица Елена Темникова отказалась от участия в конкурсе. На данный момент в числе возможных кандидатов от России остаются Александр Панайотов и победительница пятого сезона шоу "Голос" Дарья Антонюк.

Вообще на "Евровидении" не раз выступали довольно оригинальные исполнители. К примеру, в 2014 году победу на конкурсе одержал 25-летний бородатый трансвестит Кончита Вурст. В 2007 году "серебро" досталось украинскому артисту Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка. 2006 год ознаменовался победой группы Lordi, выступающей в жанре хард-энд-хеви. На сцену артисты вышли в костюмах монстров. Судя по всему, и у Настасьи есть неплохие шансы на победу.