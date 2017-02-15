Откровения бывшей няни Пугачевой и Галкина

Бывшая няня Аллы Пугачевой и Максима Галкина, на чьем попечении находилась их дочь Елизавета, рассказала о жизни в замке. По словам женщины, она боялась сделать ошибку, ведь тогда бы ей пришлось "отвечать перед всей страной".

Дети у Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились три с половиной года назад. Их им подарила суррогатная мать. После рождения Лизы и Гарри Примадонна каждому из них подобрала няню. Дети живут в разных комнатах, и присматривают за ними разные женщины. До недавнего времени Лизу нянчила Валентина Юдина. Однако сейчас она решила сменить профессию и рассталась с Пугачевой.

Узнавшие это журналисты немедленно связались с Юдиной, чтобы узнать, как ей жилось в замке Аллы и Максима. "С дочкой Аллы Борисовны я была с самого первого дня. Помню, как крошечных двойняшек привезли из роддома. Красивую форму гувернанток для нас сшил стилист Аллы Борисовны Алишер. Очень волновалась, когда пришла работать к Алле Борисовне и Максиму. Все-таки такая знаменитая семья. Вдруг что-то не так сделаю..." – начала свой рассказ Валентина.

Юдину взяли в няньки с постоянным проживанием, ведь за маленьким ребенком нужен постоянный контроль. Хотя, по признанию Валентины, ее подопечная не была проблемным ребенком: она практически не шалила, с утра давала выспаться. "Но каждый раз, когда Лиза засыпала, меня не покидала мысль: "Если, не дай бог, с ребенком что-то случится, придется отвечать перед всей страной". Смотришь, как спит она, как повернулась. За ребенка из обычной семьи тоже переживаешь, а тут двойная ответственность..." – цитирует Валентину Юдину сайт "Комсомольская правда".

Женщина учила девочку читать, считать, рисовать. От работы с Пугачевой и Галкиным у Юдиной остались лишь самые положительные впечатления. "Алла Борисовна и Максим относились ко мне хорошо. Они обеспечивают своих помощников всем необходимым, с уважением относятся к людям, которые у них работают", – отметила экс-няня.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 28 2017 в 5:22 PST

Юдина объяснила, что решила уволиться из-за накопившейся усталости. "Конечно, если бы я попросила у родителей Лизы сменщицу, то мне бы ее дали. Но Алла Борисовна легко справляется и с одной няней для дочери, поскольку Лиза послушный ребенок – практически не капризничает. Кстати, за музыку в детской отвечала сама Пугачева. Она с самого рождения включала детям красивые мелодии. Лиза и Гарри особенно полюбили песни подруги Аллы Борисовны певицы Любаши..." – сообщила Юдина.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 15 2017 в 1:56 PST

По словам Валентины, ее уход Алла и Максим восприняли нормально. А вот ей было непросто расстаться с маленькой Лизой. "Я плакала, прощаясь с Лизой. Заметила, что в какой-то момент начала воспринимать ребенка как своего. Не до конца понимала, что я всего лишь няня. Эта чудесная, умная девочка принесла мне много положительных эмоций. До сих пор скучаю по ней", – призналась Валентина Юдина.