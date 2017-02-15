В Подмосковье разгорелся скандал из-за звезды "Дома-2" Солнцева

Руководители нескольких подмосковных клубов поссорились из-за бывшего участника реалити-шоу "Дом-2" Рустама Солнцева. Администраторы заведений пригласили шоумена в качестве ведущего вечеринок. Таким образом клубы переманивают клиентов друг от друга.

"В Зеленограде три заведения, в которых можно выступать, – рассказал Солнцев корреспонденту Dni.Ru. – Два из них находятся в жесточайшей конкуренции. Как оказалось, первый клуб уже который раз подставляет своими действиями второй. Они узнают, что во втором кто-то выступает в субботу – афиша появляется за две-три недели. Связываются с этим артистом и предлагают ему выступить у себя в пятницу! То есть по сути перебивают публику".

В итоге представители заведений перессорились друг с другом. "В итоге оказалось, что я в маленьком Зеленограде выступаю и в пятницу, и в субботу. Между клубами – скандал, со мной – скандал, клубы на ушах", – добавил шоумен. При этом третий клуб, зная о размолвке между конкурентами, устроил вечеринку под названием "Выходные без Рустама Солнцева". "Представляешь, какие молодцы! Это очень забавно!" – рассказал Рустам.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Фев 14 2017 в 4:08 PST

Шоумен опубликовал в микроблоге коллаж из афиш трех клубов. "Градус повышается... Я в предвкушении", – сообщил экс-участник "Дома-2".

Недавно Рустам Солнцев высказался по поводу нового сезона шоу "Дом-2. Остров любви". По мнению ведущего, программа будет обречена на провал. Руководство телепередачи совершило большую ошибку, решив отправить на Сейшелы новых ребят, уверен Рустам. В этот раз на остров отправились Мария Кохно с Дмитрием Лукиным, Юля Ефременкова с Сергеем Кучеровым, Владимир Гаути и Катя Гужвинская, Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова, Сергей Захарьяш и Лера Фрост.

"Могу со всей уверенностью сказать, что весь этот десант, летящий на острова – это полный провал, – поделился Солнцев с корреспондентом Dni.Ru. – Ванька Барзиков, при всем моем уважении к нему как к человеку – довольно слабый участник. Он устал быть на проекте, ему нужно отдыхать, он не тянет ношу секс-символа проекта вообще никак".