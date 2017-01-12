Фото малыша Собчак взорвало Сеть

Фото, на котором Ксения Собчак держит ручку малыша, взорвало Сеть. Поклонники и прочая заинтересованная общественность пришли в восторг от увиденного.

Ксения Собчак опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой крупным планом запечатлена рука самой ведущей и крошечная ручка ребенка. Как оказалось, Ксения приняла участие в благотворительной акции.

"С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise помогающий всем детям, попавшим в беду!" – подписала трогательный снимок Ксения. Многочисленные подписчики не остались равнодушными к публикации. Большинство решило, что Собчак держит в ладони руку своего сына Платона.

Умилению блоггеров не было предела. "Ути бозе 😊😊😊", "Да Лапушка!", "Господи, какая ручка сладкая, счастья и здоровья!", "😇😇☺малыш волшебный", "Это такое счастье 🍬🍭🍼", "Сладкие пальчики!!!", "Ну вот и все) пошли "ручки-пяточки" 😜😜 #ОнаНеРобот 💋", "Уверена, что у таких родителей вырастит добрый и воспитанный мужчина. По другому никак)))", "Самые нежные прикосновения на свете!" – рассыпались в комплиментах и пожеланиях возбудившиеся фанаты.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 12 2017 в 1:15 PST

Ранее молодая мать Ксения Собчак опубликовала фото, на котором запечатлено, как она сидит в гардеробной в платье из кашемира. Сквозь тонкую ткань отчетливо, во всех деталях, видна увеличившаяся грудь телеведущей. По всей видимости, Ксения наслаждается своим новым бюстом и старается его демонстрировать при любой возможности.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 11 2017 в 6:04 PST

Последние выходы в свет Собчак сопровождает нарядами с внушительными декольте. К примеру, недавно телеблондинка разместила снимок, на котором предстала с бокалом шампанского в белоснежном платье с глубоким декольте. "Сегодня, лежа помятой пионервожатой, особенно приятно повспоминать, как выглядел вчера. Ну и плюс, может, это единственный новый год с таким декольте, надо ловить момент!" – подписала фото ведущая.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 1 2017 в 2:33 PST

Напомним, Ксения Собчак родила первенца 18 ноября около пяти часов утра. Малыш появился на свет ростом 52 см и весом 3350 г. Говорят, роды прошли достаточно легко. Интересно, что Собчак предпочла всем заграничным роддомам подмосковный госпиталь "Лапино". В канун Нового года супруг Ксении, актер Максим Виторган, дал понять, что они назвали сына Платоном.