Анисина о причинах разрыва с Джигурдой

Российская и французская спортсменка Марина Анисина рассказала о проблемах в отношениях с актером Никитой Джигурдой. По ее словам, артист едва ли не шантажом заставил ее вступить в брак.

По словам Анисиной, в последнее время она находится в стрессовом состоянии из-за скандала с Джигурдой. Спортсменка отметила, что старается абстрагироваться от происходящем, но получается это у нее с трудом. "Слава богу, что я живу во Франции. Если бы я находилась в России, я бы, наверное, уже лежала где-нибудь в Кащенко", – заявила она.

Анисина рассказала, что начинались ее отношения с Джигурдой очень стремительно: артист сразу сказал, что хочет видеть спортсменку своей женой. При этом актер с самого начала показал себя как человек без комплексов. "Я реально влюбилась в этого мужчину. Я ни о чем не жалею, он очень харизматичный, человек с колоссальной энергетикой", – цитирует Анисину НТВ.

Спортсменка добавила, что Джиугрда едва ли не шантажом заставил ее согласиться на брак. В день рождения он преподнес любимой кольцо с бриллиантом и попросил воспринимать это как помолвку: в противном случае артист грозился выкинуть дорогостоящий подарок. По словам Анисиной, одно время артист даже пытался ее превозносить.

Проблемы в отношениях Джигурды и Анисиной начали проявляться в том числе из-за матери последней: она невзлюбила зятя и запретила паре появляться в ее доме во Франции. В результате спор о недвижимости перерос в настоящий конфликт, который сильно сказался на Анисиной.

Как писали Dni.Ru, Анисина и Джигурда развелись в конце ноября 2016 года. По словам адвоката спортсменки Сергея Жорина, причиной стали непреодолимые разногласия. Марина утверждала, что Никита безответственно ведет себя по отношению к ней и детям.