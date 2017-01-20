Джигурда донимает Анисину по ночам

Актер Никита Джигурда упрашивает свою возлюбленную, фигуристку Марину Анисину, вернуться. Ночами актер пишет ей трогательные сообщения. В распоряжении издания Dni.Ru оказалась любовная переписка артиста и спортсменки.

"Проснись! Ты же моя жена! – пишет Никита Марине около четырех часов утра. – Тебе надо спать со мной. Я люблю тебя, малая, и от тебя тащусь!" Затем добавляет: "Я же твой муж! Ты сама хотела мужчину сильнее себя! Отбрось ложь! Победи меня любовью, и я сдамся".

В ответ Марина пишет, что устала, и предлагает поговорить на следующий день. "Когда я хочу спать, ты знаешь, я хочу спать", – констатирует она.

"Все равно без меня ничего не получится! – уговаривает актер любимую. – Я же тебе говорил, что знаю – со мной должны встречаться сильные мира сего – я помогу". "Никто без тебя и не собирается, – признается спортсменка. – Это ты хочешь всех отцепить, оскорбить".

Напомним, Анисина и Джигурда развелись в конце ноября. По словам адвоката спортсменки Сергея Жорина, причиной разрыва стали непреодолимые разногласия между супругами. Анисина утверждала, что Никита безответственно себя ведет по отношению к ней и к детям.

Ранее стало известно, что сейчас Никита Борисович живет в квартире вместе со своим бывшим концертным директором Антониной Саврасовой. В передаче "Прямой эфир" с Борисом Корчевниковым она призналась, что не живет с артистом, а лишь навещает его, так как Никите сейчас очень необходима поддержка.