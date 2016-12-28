Анисина: В этот ад я больше не вернусь

Фигуристка Марина Анисина перед разводом уговаривала мужа, актера Никиту Джигурду пройти лечение. В распоряжении издания Dni.Ru оказалась переписка супругов.

В одном из сообщений спортсменка утверждает, что готова оплатить лечение Джигурды в любой клинике, и предупреждает, что ни она, ни дети больше не вернутся "в тот ад, который был в октябре". "Я тот человек, который хочет тебе помочь! Я очень тебя люблю, поэтому пытаюсь что-то сделать!.. Дело в том, что ты заигрался! Дело в том, что ты должен лечь в клинику!" – пишет Марина.

Никита отвечает, что согласен пройти лечение, и пишет романтичное сообщение. Также актер говорит, что хочет посвятить любимой женщине песню.

Чуть ранее спортсменка сообщает о намерении какое-то время побыть одной и разобраться в себе. "Никита, после всего, что произошло, мне лучше побыть одной, подумать, осознать. Извини, что не принесу тебе сигареты, но думаю, что это к лучшему, очищение тебе очень поможет, как я уже писала тебе в письме".

Никита в ответ настойчиво просит связаться с ним по телефону. "Бусинка, ты ведь и после гражданского развода остаешься моей венчанной душой", – пишет он. Послание заканчивается традиционным стихотворением: "Я не могу тебя не любить, даже зная, что ты не права. Буддой буду я, выйду ль в свет, будешь ты со мной иль с другим, но мы вместе из века в век в сердце бога любовь творим".

Напомним, актер и фигуристка развелись в конце ноября. Адвокат Анисиной Сергей Жорин сообщил, что причиной расставания являются непримиримые противоречия между супругами и безответственное отношение Никиты к семье. Актер утверждал, что намерен жениться на американке, а позже заявил, что их развод с Анисиной был фикцией, и в скором времени они вновь поженятся.

