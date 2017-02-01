Садальскому вырезали опухоль

Известный актер Станислав Садальский в недавнем интервью сообщил, что ему вырезали опухоль. Звездный сплетник признался, что после операции перестал испытывать страх.

К счастью для Станислава, все обошлось. "Была большая опухоль, слава Богу, доброкачественная. Вырезали надпочечник. И все, с тех пор никакого страха вообще. Пофигизм абсолютный", – заявил артист.

До хирургического вмешательства Станислав боялся смерти. "Страшное дело. Сейчас она меня не волнует вообще. Там ничего нет. Бога тоже нет. Его придумали, чтобы люди все-таки не опускались до абсолютного свинства. Но можешь быть уверен – все заканчивается здесь", – заверил Садальский интервьюера.

Порассуждал актер и людском хамстве. "Шуту можно говорить правду, а я давно держусь в образе шута, и как-то меня до сих пор терпят, хотя, будем откровенны, быть толстым в России трудно, – признался Станислав. – Не любят толстых. Почему – не знаю. Но это ведь в наше время не проблема. Вон у меня китайский чай, позволяющий для любой роли или просто так похудеть за две недели. Но периодически, да, мне пытаются нахамить традиционным образом, это устойчивая формула – "жирная жидовская свинья".

Примечательно, что это оскорбление никоим образом не имеет отношения к Садальскому. "В Израиле меня не признали евреем, потому что по отцу. Я спрашивал, можно ли получить гражданство, сказали: нет. Я возмутился: а что же меня на сайте "Семь сорок" упоминают? Они ответили: на этом сайте упоминают всех знаменитостей. Но это не повод для гражданства", – цитирует Станислава сайт Sobesednik.ru.